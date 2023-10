Kruschd- und Krempelmarkt in Karlsruhe-Rüppurr lädt zum Stöbern ein

Der kleine Bruder des Pfennigbasars ist zurück: Am Freitag, 6., und am Samstag, 7. Oktober, öffnet der Kruschd- und Krempelmarkt in Karlsruhe-Rüppurr seine Pforten. Der Erlös des Flohmarkts im Evangelischen Gemeindehaus wird traditionell für den guten Zweck gespendet – wie auch beim Pfennigbasar. Nach Angaben der Veranstalter kamen so im vergangenen Jahr in Rüppurr fast 11.000 Euro zusammen.

Laut Organisationsteam wurde das Geld unter anderem an die Kirchenmusik in Rüppurr, an die Freiwillige Feuerwehr Rüppurr, an das Kinder- und Familienzentrum Karlsruhe (kifaz), das Seniorenforum, das Hilfsprojekt „Semja“ und andere soziale Einrichtungen gespendet.

Auf dem Markt gibt es auch kommende Woche wieder „den üblichen Kruschd“, wie es Mitorganisatorin Daniela Weidenhammer nennt. Neben Büchern, Taschen und Schmuck könnten die Besucher auch Geschirr und andere Haushaltswaren erstehen. Beim „Edel-Trödel“ könne man manches antike Schnäppchen machen, sagt Weidenhammer. Zudem gibt es auch Kleidung und Bettwaren.

Kruschd- und Krempelmarkt in Karlsruhe: Team nimmt Spenden entgegen

Das ehrenamtliche Organisationsteam freut sich außerdem über Sachspenden. Wer etwas abzugeben hat, kann es nächste Woche am Mittwoch und am Donnerstag in das Evangelische Gemeindehaus in der Diakonissenstraße bringen. Angenommen wird fast alles, was nicht mehr benötigt wird. Davon ausgenommen sind Schuhe, Herrenanzüge, Sportartikel und Spielzeug.

Den Kruschd- und Krempelmarkt gibt es bereits seit über 20 Jahren. Zum Stöbern kommen aber traditionell nicht nur Rüppurrer. Die Organisatoren begrüßten in den vergangenen Jahren auch immer wieder Besucher aus anderen Stadtteilen.