Am Dienstagmorgen hat es im Hardtwald im Landkreis Karlsruhe sieben Brandherde gegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Mehrere Brände haben am Dienstagmorgen im Hardtwald im Landkreis Karlsruhe die Feuerwehr in Atem gehalten. Dabei brannte auch ein großer Holzlagerplatz unter dem die Transalpine Ölleitung (TAL) verläuft.

Die Feuerwehr löschte die sieben Brandherde. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das weckt unschöne Erinnerungen an vergangenes Jahr. Die Zahl der Brände im nördlichen Landkreis Karlsruhe war 2022 nach Einschätzung der Berufsfeuerwehr beispiellos. Es sei eine „extrem ungewöhnlichen Häufung“ von Feuerstellen gewesen. Damals stand der Verdacht der Serien-Brandstiftung im Raum.

„Gegen 6 Uhr wurde ein Waldbrand im Bereich der Grabener Allee gemeldet“, sagt Robert Redinger, Pressesprecher der Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Drei Hochsitze und ein Holzlagerplatz stehen in Flammen

Es habe sich dann herausgestellt, dass es noch weitere Brände im Hardtwald gegeben habe. Insgesamt waren es sieben Brandstellen. „Davon waren drei Hochsitze betroffen und ein Holzlagerplatz mit 250 Festmetern Holz.“

Der Holzlagerplatz ist nach Angaben von Redinger voll in Flammen gestanden. „Die Firma Evonic hat einen Notdienst vor Ort geschickt, weil die Schutzschicht der Pipeline in 1,40 Meter beginnt“, erklärt Redinger. Gefahr hätte jedoch keine bestanden.

Wir konnten gerade so verhindern, dass kein Waldbrand entsteht. Robert Redinger

Pressesprecher Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen

Die 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Eggenstein-Leopoldshafen und Stutensee verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Waldes. „Wir konnten gerade so verhindern, dass kein Waldbrand entsteht“, sagt Redinger. Die Vegetation in der Nähe des in Flammen stehenden Holzlagers habe schon zu brennen angefangen.

Das Löschwasser wurde mithilfe eines Pendelverkehrs zum Brandherd gebracht. „Wir haben 100.000 Liter Löschwasser auf die Fläche abgegeben“, so der Feuerwehr-Pressesprecher. Die Polizei war mit zwei Hubschraubern und einer Drohne im Einsatz. Die Drohnenstaffel der Feuerwehr Kronau sei ebenfalls vor Ort gewesen.