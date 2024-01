Das Amtsgericht Karlsruhe hat einen 38-Jährigen wegen Brandstiftung in Tateinheit mit versuchter Brandstiftung zu einem Jahr und zehn Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Damit folgte es der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte um eine „angemessene Strafe“ mit Bewährung gebeten.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 38-Jährigen vorgeworfen, in der Nacht auf den 11. Juli 2023 im Hardtwald bei Stutensee mehrere Brände gelegt zu haben. Laut Anklage soll der Mann an acht zufällig ausgewählten Stellen im Waldstück „Wolfsgarten“ brennende Grillanzünder ins Unterholz geworfen haben.

Unter anderem soll er drei Hochsitze und 250 gestapelte Baumstämme angezündet haben. Das Feuer hatte sich über einen Waldweg hinweg ausgebreitet und ein Holzlager erfasst. Bei den Bränden war nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden.

Der 38-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Verkehrs-, Drogen- und Waffendelikten. Sein Strafregisterauszug enthält 20 Einträge.

Seit seiner Verhaftung im August saß der Mann in Untersuchungshaft. Zum Tatzeitpunkt stand er wegen Körperverletzung unter Bewährung. Eigentlich hatte er am 23. September heiraten wollen.

Polizeibeamter erkennt bei Angeklagtem „große Affinität zu Feuer“

Der Mann wohnte vor seiner Haft am Wochenende bei seiner Verlobten in Belgien und arbeitete unter der Woche in Karlsruhe. Er war der Polizei ins Netz gegangen, weil am Brandort Verpackungen von Grillanzündern mit seinen Fingerspuren gefunden worden waren. Auch die Auswertung von Handydaten überführte ihn.

Der Verdacht, dass der gelernte Energieelektriker für weitere Brände in der Region verantwortlich sein könnte, erhärtete sich bei den Ermittlungen nicht.

In den vergangenen beiden Jahren war es in Karlsruhe und im nördlichen Landkreis zu mehreren Flächen- und Waldbränden gekommen. Die Polizei hatte wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt, aber bislang keinen Täter ermittelt.

Vor Gericht machte der Angeklagte keine Angaben zur Tat. In seinem Schlusswort sagte er, er bereue sie sehr. Im Polizeiverhör hatte er die Brandstiftung im Hardtwald bei Stutensee eingeräumt und angegeben, Feuer als beruhigend zu empfinden. Sie erinnerten ihn an seine Kindheit.

Einen Großbrand habe er nicht verursachen wollen. Ein Beamter der Kriminalpolizei Karlsruhe sagte vor Gericht, bei der Vernehmung sei eine „große Affinität zu Feuer“ deutlich geworden. Nur mit viel Glück sei es nicht zu einem Flächenbrand gekommen.

