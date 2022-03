Eltern haben den Panda-Blick: Kann man schlafen lernen?

Das Foto hängt seit fast 17 Jahren bei uns an der Wand: Mein Mann, unser Sohn und ich haben einander in den Armen und strahlen in die Kamera. Mit im Bild und ebenfalls in einem meiner Arme ist unsere neugeborene Tochter. Sie strahlt nicht, wirkt aber dennoch zufrieden und geborgen: Sie schläft.

Jüngst stand eine meiner Freundinnen vor dem Bild, lächelte mitfühlend und sagte: „Da wart ihr ganz schön fertig.“ Ihr wissender Blick war nicht an unseren fröhlichen Minen hängengeblieben, sondern an unseren Augenringen. Es ist uns in 17 Jahren nicht aufgefallen: Mein Mann und ich sehen zwar glücklich aus, blicken aber doch wie Pandas in die Kamera.

Der Grund ist in unseren Armen: die Kleine, die eben nicht immer so friedlich schlummerte. Und der Große, der oft nachts aus seinem Bett kletterte, durch den Flur hastete und sich zu uns ins Ehebett stürzte.

Jedes Kind kann schlafen lernen?

An den Schlafmangel hatten wir uns da bereits gewöhnt. „Jedes Kind kann schlafen lernen“, behauptet ein Ratgeber, der in der Kleinkindzeit unseres Sohnes populär war. Mehrere Eltern im Bekanntenkreis waren begeistert. Ich aber erinnere mich wie heute an jenen furchtbaren Abend, als wir unseren Sohn, wie es der Ratgeber empfiehlt, wach in sein Bett legten und nur zu festgelegten Zeiten nach ihn schauten. Sein zorniges Gebrüll zerriss uns das Herz und alarmierte unsere Nachbarn.

Dafür schlief er tags darauf in der Krabbelgruppe auf meinem Schoß, während ich mit den anderen Müttern von den zehn kleinen Zappelfingern und der Weltraummaus sang. Abends bekam unser Knirps Fieber, und wir haben das mit dem Schlafenlernen nie wieder versucht.

Spazierengehen, bis den Knirps der Mittagsschaf übermannt

Ich schob ihn weiterhin täglich im Buggy durch unser Viertel, bis ihn der Mittagsschlaf übermannte, und abends schlief er weiter neben uns ein. Als er sich dann für groß erklärte und uns des Zimmers verwies, kündigte sich seine Schwester an. Der Panda-Blick blieb uns also lange erhalten.

Mehr zum Thema Meinung von Susanne Jock Trennungsschmerz Kinder loslassen ist auch nicht leicht

Es ist noch nicht zu Ende

Noch heute schaut er mich manchmal morgens aus dem Spiegel an. Unsere Kinder rauben mir nun wieder den Schlaf – dann nämlich, wenn sie lange unterwegs sind. Auch wenn ich todmüde bin: Ich kann erst einschlafen, wenn ich sie nach Hause kommen höre.