Die Messe Karlsruhe ist die Nummer drei unter den baden-württembergischen Messestädten. Mehr als 200 Kongresse, Messen und Kulturveranstaltungen hat Geschäftsführerin Britta Wirtz auf ihrer Liste. „2024 ist nach Corona das erste Jahr, in dem wir wieder normal planen können“, sagt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Hier ein kleiner Auszug aus dem Veranstaltungskalender:

Höher geht es nicht

Die Messe Karlsruhe geht mit der neuen „Interglide“ erstmals in die Luft. Die Messe rund um Segel-, Drachen- und Gleitflieger ist für 9. bis 10. November terminiert. „Die Premiere wird durch den zeitgleich stattfindenden 81. Deutschen Segelfliegertag bereichert“, sagt Wirtz. Das Segelfluggelände ist bekanntlich in fußläufiger Nähe zur Messe.

Für die Ausstellung selbst soll eine Halle belegt werden. Es handelt sich um eine neue Eigenmesse, die die Karlsruher in Kooperation mit dem Branchen-Kenner Markus Immig veranstalten. Bedeutende Fachmessen rund um die Luftfahrt gibt es längst in Le Bourget, Berlin und Friedrichshafen. Das Besondere an der Special-Interest-Messe in Karlsruhe sei, dass sie gezielt Anhänger des thermischen Fliegens anspricht.

Bislang waren übrigens die Platformers’ Days Rekordhalter bei der Messe in Sachen Höhe. Dort werden auch 2024 neue Hubsteiger, Arbeitsbühnen und Stapler ausgestellt.

Die publikumsstärkste Messe

Zwar sind seit Corona die offerta-Glanzzeiten vorbei. Zuletzt strömten nach Wirtz’ Angaben aber immer noch 85.000 Menschen in die Messehallen. 2024 findet sie vom 26. Oktober bis 3. November statt und wäre mit einer solchen Zahl erneut die besucherstärkste Messe.

Tierischer Rekord

Mehr als 5.000 Rassehunde in der Ausstellung, mehr als 2.100 Besucherhunde sowie gut 1.000 Rassekatzen. Damit ist die „Tierisch gut“ ungeschlagen. 2024 findet diese vom 28. bis 29. September statt, also früher als üblich. Zuletzt kamen übrigens 27.000 (menschliche) Besucherinnen und Besucher.

Messen mit Promi-Faktor

Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Bummel über eine Messe auf einen Promi zu treffen, ist bei der art Karlsruhe am höchsten. TV-Moderatorin Gundula Gause ist dort Stammgast, auch die Ex-Fußballer Oliver Kahn und Günter Netzer waren schon dort oder die Künstler Udo Lindenberg, Patrick Kelly und Dieter Nuhr. Die nächste art Karlsruhe ist vom 22. bis 25. Februar. 180 Galeristen sollen dabei sein. „Ich gehe von mindestens 40.000 Besucherinnen und Besuchern aus“, sagt Wirtz.

Ein Promi-Treff ist zudem die Veranstaltung zur Verleihung des Digital Female Leader Award. Dies schon deshalb, weil Protagonistin Tijen Onaran selbst prominent ist. Spätestens seit sie Jurorin in der TV-Sendung „Höhle des Löwen ist“, ist die Karlsruherin sehr bekannt.

Die internationalste Messe

Das ist eine, die viele Laien gar nicht kennen: die Paint Expo, Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik, die die Messe Leipzig in Karlsruhe anbietet. 2022 zeigten 427 Aussteller aus 27 Ländern, darunter China und USA, ihre Produkte und Dienstleistungen. Vor Corona waren es sogar 537 Aussteller aus 29 Ländern, die Besucher aus 88 Ländern anzogen

Hauptsache mobil

Jeder redet von der Verkehrswende – die Fachmesse IT Trans will dazu beitragen, dass diese gelingen kann. Wirtz erwartet Besucher aus 70 Nationen. Karlsruher Unternehmen wie ptv und init mit ihrem Renommee tragen mit dazu bei, dass vom 14. bis 16. Mai die Fachwelt wieder auf Karlsruhe schaut.

Die alkoholreichste Messe

Die Genussmesse Rendez-Vino, die sich an Endverbraucher richtete, ist Geschichte. Dafür gibt es 2024 erstmals die Eurovino, die sich an den Wein-Fachhandel und an die Gastronomie wendet. Ein Aspekt, der dort eine gewichtige Rolle spielt, ist der ökologische Weinanbau. Dies dürfte ein Grund sein, warum Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemit an einem Tag vorbeischauen will.

Alles veggie, oder was?

Die Messe Dortmund will vom 12. bis 13. Oktober die „Veggie World“ in der Gartenhalle des Kongresszentrums Karlsruhe erstmals anbieten. Freunde des veganen Lebensstils sollen bei ihr auf ihre Kosten kommen.

Noch mehr für Endverbraucher

2024 richten sich Veggie World, Tierisch gut, offerta und die ebenfalls bereits erwähnte Interglide an Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Aber auch die Handarbeitsmesse Nadelwelt (3. bis 5. Mai), das Tiny House-Festival New Housing (28. bis 30. Juni) und das Sportspektakel Hyrox (16. März) sind Endverbrauchermessen im Jahr 2024.

Beim Handel ganz groß

Was kaum einer weiß: Die Messehallen in Karlsruhe werden sehr gerne von Handels-Riesen für deren Eigenveranstaltungen gebucht: Edeka hat im kommenden Jahr für gleich drei Messeformate Hallen reserviert. Auch Rewe und Markant bieten in Karlsruhe große Hausmessen.

Lernen, lernen, lernen ...

Die Learntec ist Europas Nummer eins als Fachmesse und Kongress rund ums digitale Lernen. 2024 findet sie vom 4. bis 6. Juni statt und belegt alle vier Hallen. Rund 440 Aussteller und 600 Referenten sind angekündigt.

Mediziner-Treff

Die Deutsche Therapiewoche 1949 führte zur Gründung der Ausstellungs- und Kongress-GmbH, der Vorgängerin der Messe Karlsruhe. Dem Thema Medizin bleibt die Messe bis heute treu. Vom 9. bis 12. Oktober findet laut Wirtz ein großer Kongress samt Ausstellung der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin statt mit über 1.300 Teilnehmern.

Die festlichste Messe

Das sind die Karlsruher Hochzeits- und Festtage, die vom 13. bis 14. Januar wieder als eigenständige Messe in der Gartenhalle veranstaltet wird. Es ist die größte derartige Schau in Baden.

Besuchermassen auf dem Festplatz

Der Süddeutsche Kirchentag der Neuapostolischen Kirche ist für 9. bis 12. Mai terminiert. „Da rechnen wir mit rund 20.000 Besuchenden“, sagt Wirtz.

Dann wäre da noch die Kultur

Die Messe Karlsruhe begrüßt 2024 in ihren Hallen unzählige Künstlerinnen und Künstler. Die alle an dieser Stelle zu erwähnen, ist unmöglich. Mehr dazu unter messe-karlsruhe.de/Veranstaltungen