Vor dieser Saison wechselte Pascal Worg zu Fortuna Kirchfeld. Und dort glänzt er als Torschütze und Vorbereiter. Dabei spielte er in der Jugend in der Verteidigung.

Ein fußballerischer Söldner ist Pascal Worg sicher nicht. Fortuna Kirchfeld ist – einschließlich seines Heimat- und Jugendvereins FC Spöck – erst die vierte Station in seiner Karriere. Die ist einerseits zwar nicht mehr ganz jung, aber andererseits auch noch nicht lang.

Nach dem in der B-Jugend erfolgten Wechsel nach Friedrichstal spielte Worg für den FC Germania unter anderem auch elfmal in der Oberliga. Zuletzt ging der inzwischen 26-Jährige für die Fvgg Weingarten auf die Jagd nach Toren. Und zwar sehr erfolgreich.

Pascal Worg wollte etwas Neues ausprobieren

In der Saison 2021/22 erzielte er 16 Treffer, in der vergangenen Runde 24. Und das, obwohl er zum Angreifer umgeschult wurde. Denn in seiner ganzen Jugend habe er rechter Verteidiger gespielt.

Nach sechs Jahren bei der Fußballvereinigung „wollte ich aber einfach etwas Neues machen“, erklärt Worg seinen Wechsel. Dass ein Torgarant bei seiner persönlichen Neuausrichtung mehrere Möglichkeiten hat, ist klar.

Aus verschiedenen Gründen wechselte Pascal Worg nach Kirchfeld

Kirchfeld bekam den Zuschlag aus verschiedenen Gründen. „Cooles Gelände, ein schöner Platz unter den Füßen und natürlich die Chance, nächstes Jahr vielleicht Landesliga spielen zu können“, sagt Worg.

Denn: „Ich habe noch nie etwas gewonnen.“ Ein sehr wichtiger Faktor für seine Entscheidung pro Fortuna war auch Co-Trainer Sören Kaiser, mit dem er in Friedrichstal zusammengespielt hatte.

Bisher gibt es keinerlei Gründe, den Wechsel nach Kirchfeld zu bereuen. Klar, ärgern muss sich die Mannschaft von Trainer Sebastian „Effe“ Weber über das frühe Aus im Kreispokal. In der dritten Runde zog die Fortuna beim Liga-Konkurrenten und stark abstiegsgefährdeten KIT SC mit 1:3 den Kürzeren.

Dafür revanchierten sich Kapitän Robert Stark und seine Mitspieler am vergangenen Sonntag im Kampf um Punkte mit einem 6:1-Sieg, zu dem Linksaußen Pascal Worg drei Tore beisteuerte. Inzwischen stehen derer 17 in seiner Statistik. „Er hat einen Riecher für gefährliche Situationen und ist vor dem Tor eiskalt“, sagt Weber.

Wegen seiner Schusstechnik und -stärke ist Worg auch der Mann für den ruhenden Ball bei Ecken und Freistößen. „Aber er sieht auch immer den besser platzierten Mitspieler“, so Kirchfelds Coach weiter. Weber fasst zusammen: „Pascal ist ein absoluter Teamplayer – sportlich und menschlich ein super Typ. So einen Spieler in seiner Mannschaft zu haben, darf sich jeder Trainer glücklich schätzen.“