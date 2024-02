Fotogruppe Pfinztal stellt ihre Arbeiten im Bürgerhaus aus

Tausende Bilder hat der Hobbyfotograf Peter Markert auf seinem Rechner gespeichert. Natürlich können sie nicht alle öffentlich gezeigt werden. Bis zur Ausstellungseröffnung im Bürgerhaus in Söllingen an diesem Freitag um 18 Uhr wird die komplette Auswahl hängen – die Lieblingsbilder der fünf Mitglieder der Fotogruppe Pfinztal: Frieder Bischof, Stefan Lenzinger, Anette Schleifer, Wolfram Witzel und Peter Markert.

Zum zehnten Mal verwandeln sich die Räume des Bürgerhauses an drei Wochenenden in einen lebendigen Ausstellungsort der Fotogruppe, die seit 2004 besteht. Wer möchte, kann bei Kaffee und Kuchen mit den Fotografierenden ins Gespräch kommen, erfahren, was hinter den Bildern steckt oder sich handwerkliche Tipps holen.

Nostalgische Dampflok-Fotos

Das vielfältige Spektrum der Motivik bildet eine große Bandbreite kreativer Betrachtungen ab: Porträts, Landschaftsaufnahmen, auf Papier gedruckt, auf Stoff oder Leinwand aufgezogen – die Ausstellung zeigt spielerisch die ganze Bandbreite der Fotografie auf.

Ein eigener Raum widmet sich den exotischen Fotos von Peter Markert, dem Sprecher der Fotogruppe. Nostalgische Dampflok-Fotos machte der Eisenbahnfreund in Südafrika, China, England und Deutschland. Der Natur- und Makrofotografie widmen sich Wolfram Witzel und Frieder Bischof. „Dabei genügt mir oft ein Blick aus dem Fenster oder in meinen Garten, um die Schönheit vor dem Auge in Szene zu setzen“, so Bischof.

„Ich habe ein Fotostudio in Söllingen und trotzdem in meiner Freizeit noch Spaß am Fotografieren“, erzählt Anette Schleifer, der jüngste Neuzugang der Fotogruppe. Als Kontrast zu ihren schwarz-weißen Charakterbildern von Menschen zeigt sie gleißende Landschaften, die außerhalb der Studio-Atmosphäre entstanden sind. Stefan Lenzinger hat die Abstraktion von Verpackungsmaterial im Fokus. Papierberge verwandelt er zu Gletscherwelten, Wellpappe wird zum Stillleben.

„Die Fotogruppe trifft sich einmal monatlich zum Gedankenaustausch“, sagt Markert. „Ab und an unternehmen wir gemeinsame Fotoausflüge, etwa zum Hotel Sand, einem Lost Place im Schwarzwald oder wir gehen einfach in der nahen Umgebung auf Fotosafari.“

Durch die Teilnahme an einem Ratespiel haben die Besucher der Ausstellung die Chance, ihr Lieblingsbild der Ausstellung zu gewinnen.