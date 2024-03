Anfang Februar wurde ein 63-Jähriger in Pfinztal tot aufgefunden. Ein Ehepaar steht im Verdacht, ihn getötet zu haben. Das Tatmotiv bleibt weiter unklar.

Nach dem Tötungsdelikt in Pfinztal laufen derzeit weiter die Ermittlungen. Zum aktuellen Stand, einer möglichen Tatwaffe und dem Motiv macht das Polizeipräsidium Karlsruhe auf Anfrage dieser Redaktion indes keine Angaben. Man wolle die „Ermittlungen nicht gefährden“.

Am 11. Februar hatten französische Beamte ein Ehepaar am Straßburger Flughafen festgenommen. Der 51-jährige Mann und seine 44 Jahre alte Frau stehen laut Polizei im Verdacht, einen 63-Jährigen Anfang Februar in einem Waldstück bei Söllingen getötet zu haben.

63-Jähriger wurde in Pfinztal wahrscheinlich mit einem spitzen Gegenstand getötet

Beim Opfer und beiden Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige, die in der Türkei geboren wurden. Die Leiche des 63-Jährigen aus Stutensee war am 2. Februar mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen neben seinem Fahrzeug gefunden worden.

Bei der Tatwaffe geht die Polizei von einem spitzen Gegenstand aus, etwa einem Messer, Schraubenzieher oder einer Schere. Die beiden Tatverdächtigen wollten sich nach Polizeiangaben über den Straßburger Flughafen ins Ausland absetzen.