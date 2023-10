Der Kirchenchor aus Walzbachtal holt am Sonntag seine Jubiläumsfeier nach und lädt zu einem Festgottesdienst in die Weinbrennerkirche ein.

Festgottesdienst am Sonntag

Mit etwas Verspätung feiert der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Wössingen sein 75-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1946 gegründet, holt er in seinem 77. Jahr die Jubiläumsfeier nach.

Der Chor lädt am Sonntag, 22. Oktober, ab 10 Uhr zu einem Festgottesdienst in die Weinbrennerkirche ein. Die Festrede hält Oberkirchenrat Matthias Kreplin.

Der Chor selbst gestaltet den Gottesdienst mit, bei dieser Gelegenheit ausnahmsweise unter dem Dirigat von Klaus Schneider, da Chorleiter Achim Zahnlecker an der Orgel gebraucht wird. Klaus Schneider übernimmt in Doppelfunktion auch die Leitung des Posaunenchors, der ebenfalls am Gottesdienst beteiligt ist.

Kirchenchor zeichnet langjährige Mitglieder aus

Die Geschichte des Chores soll in vielfältiger Form einfließen. In sogenannten Flash Interviews schildern passive und aktive Mitglieder ihre persönlichen Erlebnisse, kündigt Chorobmann Werner Parsch an. Einen Rückblick auf die Geschichte des Chores geben Stellwände, die mit Fotos und Texten aus den vergangenen 75 Jahren bestückt sind.

Ganz ausgiebig können die Stellwände während des sich anschließenden Empfangs bei Sekt oder Selters und kleinen Häppchen begutachtet werden. Grußworte sprechen Bürgermeister Timur Özcan für die Gemeinde und Lutz Reinhardt für die Arbeitsgemeinschaft der Walzbachtaler Vereine.

Verdiente Mitglieder stehen im Mittelpunkt dieses Festaktes. Der Bezirksobmann der Kirchenchöre Lothar Gabriel zeichnet unter anderem die älteste Walzbachtal Bürgerin Emily Backheuer, den langjährigen Obmann Oswald Friedrich und Ilse Hartmann für ihre langjährige Mitgliedschaft aus.

Historie des Kirchenchors reicht weit zurück

Selbst sie können sich aber kaum noch an die Ursprünge des Chors erinnern. Gesungen wurde in der Wössinger Weinbrennerkirche natürlich schon weit vor der Gründung des Chores im Jahr 1946. Doch zur offiziellen Gründung sei es erst gekommen – so erzählt es die vereinsinterne Sage – nachdem Karl Schreiber 1946 als Gast ein „wunderbares Konzert“ des Heidelsheimer Kirchenchores gehört hatte.

Bei einem zufälligen Aufeinandertreffen mit dem Wössinger Pfarrer Gottlob Stierle am Königsbacher Bahnhof hätten die beiden im Frühjahr 1946 auf dem Heimweg zu Fuß nach Wössingen dieses Thema vertieft. Sie beschlossen, in Wössingen einen Kirchenchor aus der Taufe zu heben.

Karl Schreiber hatte das Amt des Obmanns zwischen 1954 und 1972 dann immerhin 18 Jahre lang inne. Er folgte Karl Fahrer, der sich als erster Sänger gemeldet hatte und bis 1954 dieses Amt ausübte. Mit langen Amtszeiten eiferten ihm später Richard Wagner, Oswald Friedrich, Dieter Bühler, Brigitte Fahrer und aktuell Werner Parsch nach.

Die musikalischen Höhepunkte setzten derweil die Chorleiter Karl Schreiber, Ewald Schumacher, Brigitte Fahrer und seit 2012 Achim Zahnlecker. Den guten Ton gaben an der Orgel Manfred Schreiber, Doris Ehrismann, Ute Fischer, Laura Vogt, Brigitte Fahrer und Achim Zahnlecker vor, unter dem sich montagabends im evangelischen Gemeindehaus Wössingen 25 Sänger zur Probe treffen.