PS Karlsruhe Lions holen brasilianischen Power Forward

Die PSK Lions haben einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben. Power Forward Kayo Goncalves hat beim Karlsruher Basketball-Zweitligisten für die neue Saison unterschrieben. Das teilten die Lions am Donnerstag mit. Für den 24 Jahre alten Brasilianer ist es die erste Station in Deutschland.

„Kayo passt gut in unser Konzept“, wird Lions-Headcoch Aleksandar Scepanovic in der Mitteilung zitiert: „Seine Rebound-Statistik, insbesondere in der Defensive ist ausgezeichnet. Außerdem hat er einen guten Wurf, wenn er Gelegenheiten aus der Distanz bekommt.“ Zuletzt spielte der 2,03 Meter große Goncalves, der von 2020 bis 2022 für das US-Collegeteam South Alabama Jaguars auf dem Feld stand, in der ersten slowakischen Liga für Iskra Svit.

Goncalves ist Neuzugang Nummer fünf

Goncalves ist der fünfte Neuzugang der Lions, deren Kader nun insgesamt sieben Spieler umfasst. Julian Albus und Dominic van Waaden standen schon in der vergangenen Saison für die Lions auf dem Parkett. Am 7. August starten die Karlsruher in die Vorbereitung. Pflichtspielauftakt für das „Karlsrudel“ ist am 23./24. September, wenn im Pokal BBL-Cub Würzburg Baskets in der Karlsruher Lina-Radke-Halle gastiert. Eine Woche darauf startet die Liga.