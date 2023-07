PS Karlsruhe Lions ergänzen Kader mit „attraktivem“ Lückenfüller

Knapp drei Wochen vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Zweiten Basketball-Bundesliga haben die PSK Lions einen weiteren Neuzugang bestätigt. Nach den mutmaßlichen Guard-Stammkräften O´Showen Williams und Garai Zeeb sicherten sich die Karlsruher nun im Ex-Göttinger Jesse Ani einen Spielmacher mit Perspektive.

Ani sei angesichts seiner Größe und Athletik ein sehr guter Verteidiger auf den Guard-Positionen, „aber auch als Flügelspieler einsetzbar“, erklärte Headcoach Aleksandar Scepanovic: „Das macht ihn zu einem attraktiven Ergänzungsspieler, zumal er als Deutscher jederzeit kurzfristig entstehende Lücken in der Rotation ausfüllen kann.“

Der 21 Meter große Aufbauspieler stand zuletzt für die BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga (BBL) unter Vertrag, kam dort aber nur zu wenigen Kurzeinsätzen. Der Berliner wuchs teilweise in Großbritannien auf, spielte in den Jugendteams der Manchester Magic und später auch für deren Männerteam. In Deutschland spielte Ani dann für die SG Saarlouis-Dillingen in der Regionalliga.

Neuzugang Nummer fünf soll bald folgen

In Ani, Williams und Zeeb sowie Flügelspieler Melvin Jostmann stehen damit vier Neuzugänge fest. Noch diese Woche soll Nummer fünf folgen. Noch vertraglich gebunden war Flügelspieler Julian Albus, zudem verlängerten die Lions mit Energiebündel Dominic van Waaden. Dagegen muss der Club den Abgang von Maurice Pluskota verkraften, der sich für ein lukratives Angebot von Zweitliga-Aufsteiger Koblenz entschieden hat.

Am 7. August startet Scepanovic und sein Trainerteam mit dem neuen Assistenzcoach Sasa Nadfeji dann in die siebenwöchige Vorbereitung. Pflichtspielauftakt für das „Karlsrudel“ ist am 23./24. September, wenn im Pokal BBL-Cub Würzburg Baskets in der Karlsruher Lina-Radke-Halle gastiert. Eine Woche darauf startet die Liga.