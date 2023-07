Ironman-Finisher gehen beim Rheinstetten Triathlon an den Start

Am Sonntag, 16. Juli, fällt am Epplesee der Startschuss für den 16. Rheinstetten Triathlon. Als Favoriten gehandelt werden zwei Sportler aus der Region.

Sie schwimmen, radeln und laufen: 300 Sportlerinnen und Sportler werden sich am Sonntag, 16. Juli, ins Wasser des Epplesees stürzen, wenn der Startschuss zum 16. Rheinstetten Triathlon fällt.

Die 250 Tickets für Einzelstarter seien bereits innerhalb von ein bis zwei Wochen verkauft gewesen, berichtet Marcus Abler vom Orga-Team der Sportfreunde Forchheim. Für Staffeln gebe es noch wenige Restplätze (à drei Personen).

Der Andrang sei noch nicht ganz so groß wie in der Zeit vor Corona, als die Startplätze bereits innerhalb weniger Minuten vergeben waren, aber „letztes Jahr war die Zurückhaltung noch größer“.

Lokalmatador Patrick Longhin geht an den Start

Die Sieger des Vorjahres – Sabrina Roth von den Karlsruher Lemmingen mit einer Zeit von 57:34,6 und Cedric Pietzsch (Pro Triathlon Coaching TCC) mit einer Zeit von 50:04,9 – hätten sich diesmal nicht für den Triathlon angemeldet.

Aber mit Ironman-Finisher Patrick Longhin ist ein Lokalmatador im Rennen, der Aussichten auf den Sieg hat.

Vergangenes Jahr kam er als Fünftplatzierter nur drei Minuten und knapp 40 Sekunden später ins Ziel als der Sieger. Als weiterer Favorit beim Rennen gelte Moritz Gmelin vom Tri-Team der SSV Ettlingen, sagt Abler. Er hat wie Patrick Longhin bereits mehrfach am Ironman teilgenommen.

Durch den Epplesee und den Auenwald

Mit rund 100 Helfern sind die Sportfreunde am Wochenende im Einsatz. Neben Streckenposten und Helfern in der Verpflegung von Sportlern und Zuschauern werden laut Abler auch Leute für den Auf- und Abbau sowie für die Absperrungen der Straßen benötigt.

Eine kleine Neuerung gebe es in diesem Jahr: Die Wechselzone am Epplesee wird nicht mehr auf dem Parkplatz eingerichtet, sondern direkt am See, bei der Liegewiese.

Am westlichen Ufer des Epplesees erfolgt um 10 Uhr der Startschuss. Nach der 400 Meter langen Schwimmstrecke geht es auf die 17 Kilometer lange Radstrecke rund um die Karlsruher Messe und auf die Kreisstraße zwischen der B36 und dem Messerkreisel (drei Runden).

Zum Abschluss laufen die Teilnehmer fünf Kilometer durch den Rheinauenwald und über den berüchtigten „Schweinebuckel“ zurück zum Vereinsgelände der Sportfreunde Forchheim, wo der Zieleinlauf ist.

Nach dem Triathlon gibt’s bei den Sportfreunden Inklusions-Fußballspiel

Im „Trias-Heaven“ können die Sportler mit Getränken, Obst und Backwaren die körperlichen Reserven wieder auffüllen.

Oder das inklusive Fußballmatch mit Spielern mit und ohne Behinderung verfolgen, das die Stadt Rheinstetten zusammen mit den Sportfreunden organisiert.

Auf dem Fußballplatz stehen laut Stadtverwaltung ab 15 Uhr zwei gemischte Teams mit Mitarbeitern der Hagsfelder Werkstätten sowie Vertreter aus dem Gemeinderat, der Wirtschaft, Kirchen und Vereinen.

Der Wettkampf findet auf dem Sportgelände der Sportfreunde Forchheim im Rahmen des Sportfestes (Freitag bis Sonntag) statt.