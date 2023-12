Erneuter Brand in Rheinstetten-Forchheim: Polizei ermittelt

Kurz nach 23 Uhr brannte am Dienstagabend der Rohbau eines Hauses in Rheinstetten-Forchheim. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen nach der Brandursache laufen jetzt.

Am späten Dienstagabend brannte in der Lindenstraße der Rohbau eines Hauses in Rheinstetten-Forchheim. Verletzt wurde niemand, teilte ein Sprecher der Polizei Karlsruhe am Mittwochmorgen mit.

Gegen 23:15 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. Mehrere Stunden waren Einsatzkräfte dabei, das Feuer im Dach des noch unbewohnten Gebäudes zu löschen.

Polizei Karlsruhe ermittelt zu Brandursache

Die Ermittlungen nach der Brandursache laufen jetzt, so ein Polizeisprecher.

Es ist nicht das erste Feuer in Rheinstetten in jüngerer Vergangenheit. In den vergangenen Wochen kam es in Rheinstetten zu mehreren Bränden. Der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum.

Der Sachschaden sei derzeit noch unbekannt, so die Polizei.