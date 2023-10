Glasfaser in Rheinstetten: Bisher sind sieben Prozent der Haushalte dabei

In einer Ende August veröffentlichten Marktanalyse spricht der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) von einer Glasfaserabdeckung von 35,6 Prozent (Stand: Juni 2023) in Deutschland. Die Prozentzahl entspricht 17,3 Millionen Haushalten. Dabei handelt es sich um „Homes passed“, also um Haus­halte, an denen die Glas­faser entlang­läuft, die aber nicht unbedingt direkt angeschlossen sind. Tatsächlich angeschlossen sind 8,9 Millionen Haushalte. Und von denen nutzen wiederum 4,4 Millionen den Glasfaseranschluss.

Baden-Württemberg hinkt im Vergleich der Bundesländer beim Glasfaserausbau hinterher: Hier beträgt die Abdeckung laut Breko lediglich 23 Prozent (plus sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Geringer ist sie nur in Berlin mit 19 Prozent (plus neun Prozent). Spitzenreiter ist Schleswig-Holstein mit einer Glasfaserabdeckung von 82 Prozent (plus 21 Prozent), gefolgt von Hamburg (72 Prozent, plus 13 Prozent im Vergleich zu 2022) und Brandenburg (54 Prozent, plus 31 Prozent).

Eine Übersicht über den Stand der Dinge beim Breitbandausbau gibt der Breitbandatlas des Bundes.