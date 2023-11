Lukas Karollus hinkt seinen Erwartungen mit Forchheim noch hinterher

Eigentlich wollte Forchheims Trainer Patrick Bertsch am vergangenen Sonntag beim FV Alemannia Bruchhausen einige Stammkräfte wie Lukas Karollus schonen. Denn im November stehen für die Sportfreunde sechs Pflichtspiele auf dem Programm.

Und drei Tage vor der Partie beim noch sieglosen Schlusslicht der Fußball-Kreisliga waren seine Schützlinge mit einem 1:0-Erfolg beim VSV Büchig ins Endspiel des Kreispokals eingezogen, das am 9. Mai nächsten Jahres stattfindet. Finalgegner der Sportfreunde ist die SG DJK/FV Daxlanden.

Lukas Karollus dreht die Partie in Bruchhausen

Doch nach den ersten 45 Minuten führte Bruchhausen gegen Forchheim mit 1:0 (6., Martin Bochmann). Gästetrainer Bertsch reagierte auf den überraschenden Pausenrückstand seiner favorisierten Mannschaft und schickte zur zweiten Halbzeit drei frische Spieler aufs Feld – mit dem erhofften Erfolg.

Max Rastetter sorgte mehr oder weniger sofort für das 1:1 (49.). Und Lukas Karollus machte mit einem Hattrick (50., 68., 85.) aus dem zwischenzeitlichen Unentschieden eine 4:1-Führung. Bruchhausens 2:4 (90., Marius Fischer) fiel bei der Punkteverteilung nicht mehr ins Gewicht.

Die Saison läuft für Lukas Karollus nicht nach Plan

„Er ist ein klassischer Mittelstürmer und in unserer Liga unter den besten Fünf auf dieser Position“, umschreibt Trainer Bertsch die fußballerischen Qualitäten seines dreifachen Torschützen Karollus.

Für den in der vergangenen Saison 13-fachen Torschützen und seine Mannschaft verlief die Saison bisher jedoch alles andere als wunschgemäß. „Ich bin verletzungsbedingt erst seit dem vierten Spieltag am Ball“, erklärt Karollus seine momentan noch eher geringe Torausbeute. Fünf Treffer erzielte er bislang.

„Diesbezüglich sind wir aber auch als Mannschaft nicht erfolgreich genug. Wir spielen zwar Chancen heraus, machen daraus aber zu wenig“, sagt Karollus.

Mit nur 17 Toren in zwölf Begegnungen rangieren die Sportfreunde in der Offensivtabelle auf Platz 13. In der Defensivtabelle liegt Forchheim mit 25 Gegentreffern gemeinsam mit dem SC Wettersbach auf Rang sieben.

Das ist auch der Bereich, den Patrick Bertsch als Zielsektor ausgegeben hat. Um zunächst ohne Abstiegssorgen überwintern zu können, müssen die Sportfreunde in den restlichen Spielen des Jahres ordentlich punkten und deshalb besser treffen. „Am Sonntag gegen den Karlsruher SV und eine Woche später in Wettersbach sollte das möglich sein“, meint Lukas Karollus.