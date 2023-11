Wahl am 3. Dezember

OB-Wahl in Rheinstetten: Kinderbetreuung bei Fragerunde zentrales Thema

Zum dritten und letzten Mal haben sich Amtsinhaber Sebastian Schrempp und Herausforderin Isabella Metzke den Fragen der Rheinstettener Bürger gestellt. Diesmal in Neuburgweier. Was an dem Abend wichtig war.