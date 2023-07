Unbekannte brechen nachts ins Hallenbad Rheinstetten ein

Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zum Hallenbad Forchheim verschafft. Dort laufen gerade Umbauarbeiten.

Schäden an Türen und Fenstern haben Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag im Hallenbad in Rheinstetten-Forchheim verursacht.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtete, versuchten die Eindringlinge im Zeitraum zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, zunächst, sich über die Haupteingangstür Zutritt zu verschaffen.

Als dies misslang, hebelten sie eine Nebeneingangstür auf und kamen so ins Gebäude. Dort durchsuchten sie nach Polizeiinformationen den Personalraum. Die Höhe des Sachschadens werde noch ermittelt.

Barrierefreier Ausbau soll bis Ferienende abgeschlossen sein

Gestohlen wurde nach Angaben der Stadt Rheinstetten nichts. Die Stadt hat bei der Polizei Anzeige erstattet.

Durch den Einbruch könnte sich der barrierefreie Ausbau des Bads verzögern, teilte die Verwaltung mit. Eigentlich soll der bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Die Arbeiten laufen seit Wochenbeginn, das Bad ist dafür geschlossen. Die Eingangstür wird so umgebaut, dass sie automatisch öffnet, damit auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität einfach ins Bad kommen.

Abgesehen davon werden Fliesen neu verlegt und das Kassensystem erneuert, zudem stehen wie jedes Jahr Revisionsarbeiten an.

Rheinstettener Bad ist bis 17. September geschlossen

Bis 17. September soll das Hallenbad geschlossen bleiben. Am Öffnungstermin im September will die Stadt trotz des Einbruchs festhalten, heißt es auf Nachfrage aus der Verwaltung.