Protest gegen Corona-Politik

Rund 1.000 Menschen nehmen an Querdenken-Demo auf Karlsruher Messplatz teil

Auf dem Messplatz in Karlsruhe haben am Samstag rund 1.000 Menschen an einer Querdenken-Demonstration teilgenommen. Gut 130 Gegendemonstranten forderten „Mitdenken statt Querdenken“. Der Polizei zufolge verlief der Protest auf beiden Seiten friedlich.