Am zweiten Weihnachtsfeiertag gab es für die PS Karlsruhe Lions doch noch die erhoffte Bescherung. Nach der bitteren Niederlage am Tag vor Heiligabend bei den Knights Kirchheim gewannen die Zweitliga-Basketballer am Dienstagabend mit 84:67 bei den Giants Düsseldorf.

Die kraftraubende Partie in Kirchheim steckte den Lions auch im ersten Viertel noch merklich in den Knochen. Die Gäste standen zwar gewohnt gut in der Defensive, ließen aber am anderen Ende des Feldes deutlich zu viel liegen: Nur fünf von 17 Versuchen fanden den Weg in den Korb.

PSK-Profi Adam Seiko stark aus der Distanz

Immerhin: Adam Seiko sorgte mit einem Buzzer Beater weit hinter der Dreierlinie für das 18:18 nach zehn Minuten.

Im zweiten Viertel blieb es auf beiden Seiten ein fehlerbehaftetes Hin und Her. Bei Karlsruhe fehlte ohne O’Showen Williams zunächst die ordnende Hand. Das Alphatier des „Karlsrudels“ hatte sich in der Schlussphase des Heimsiegs gegen Bayreuth eine Schulterverletzung zugezogen.

PSK Lions drehen nach der Pause auf

Seiko sprang derweil in die Bresche und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Lions mit einer 39:34-Führung in die Pause gingen. Weil die Karlsruher ganz stark aus der Kabine kamen, entwickelte sich nach der Pause eine einseitige Partie.

Anders als am Samstag. Der Abend gegen Kirchheim war aus Karlsruher Sicht ziemlich dramatisch verlaufen. Zwei Sekunden vor dem Ende versenkte Kirchheims Michael Flowers einen äußerst wilden Dreier im Korb – und bescherte den Lions einen bitteren Heiligvorabend. 77:74 gewannen die Knights. Besonders bitter: Zwischenzeitlich lagen die Badener im Derby mit 15 Punkten in Führung.

In Düsseldorf ließ das Team von Trainer Aleksandar Scepanovic hingegen nichts anbrennen: Mit 68:49 führten die Gäste nach 30 Minuten. Im Schlussviertel war dann weitgehend Schaulaufen angesagt.

Weiter geht es für die Lions am 3. Januar um 19.30 Uhr gegen Phoenix Hagen. Dann wieder in der Lina-Radke-Halle.