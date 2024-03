Ein Klassik-Festival in Baden-Baden, Puppentheater in Gernsbach, musikalische Besonderheiten und Comedy in Karlsruhe und Pforzheim: die interessantesten Veranstaltungen in der Region gibt es hier.

Das Osterfest naht und schickt bereits dieses Wochenende schon die ersten sonnigen Strahlen voraus mit dem Auftakt zu den Osterfestspielen in Baden-Baden.

Im Murgtal steht alles im Zeichen des Puppentheaters und auch in Karlsruhe oder Pforzheim sind die Veranstaltungskalender prall gefüllt.

Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen.

Osterfestspiele mit Strauss, Beethoven und Bruckner in Baden-Baden

Ein vielseitiges Programm versprechen die diesjährigen Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden vom Samstag, 23. März bis Ostermontag, 1. April. Im Zentrum des Programms steht Strauss’ Oper „Elektra.“ Die Premiere der Neuinszenierung mit Nina Stemme in der Titelrolle, den Berliner Philharmonikern und Dirigent Kirill Petrenko bildet den Auftakt der Festspiele am Samstag, 23. März, um 18 Uhr.

Höhepunkte sind auch die beiden Konzerte der Berliner Philharmoniker zusammen mit Dirigent Tugan Sokhiev und dem Solisten Jan Liesicki am Klavier. Dabei zu hören sind Beethoven und Bruckner am Sonntag, 24. März und am Samstag, 30. März, jeweils um 18 Uhr.

Am Karfreitag, 29. März, um 18 Uhr sowie als krönenden Abschluss der Festspiele am Ostermontag, 1. April, um 11 Uhr lässt Solistin Lisa Batiashvili an der Violine Sibelius und Brahms erklingen, begleitet wiederum von den Berliner Philharmonikern. Tickets gibt es unter www.festspielhaus.de.

Coremy im Tollhaus Karlsruhe

Rotzfrech, poetisch und schreiend komisch ist das Programm der jungen Künstlerin Coremy – zumindest wirbt der Veranstalter mit diesen Worten für den Auftritt im Karlsruher Tollhaus am Freitag, 22. März, um 20 Uhr. „Rasiert“ heißt der Titel der Musik-Comedy in der die junge queere Frau von ihrem Leben singt und sich selbst auf dem Klavier, der Gitarre oder auf der Okarina begleitet.

Dabei wirft sie Fragen auf wie: Mache ich noch ein unbezahltes Praktikum oder werde ich einfach berühmt? Die 24-Jährige ist ein Star auf Tiktok, schreibt für die ZDF-Heute-Show und ist Jurorin des Grimme-Preises. Tickets für die Veranstaltung gibt es unter www.tollhaus.de.

Gernsbacher Puppentheaterwoche geht zu Ende

Die Puppen sind los: Noch bis zum Samstag, 23. März, läuft die Gernsbacher Puppentheaterwoche. Verschiedene Puppentheater-Kompagnien sind ins Murgtal gereist, um ihre aktuellen Produktionen für große und kleine Zuschauer darzubieten.

Am Wochenende sind noch Tickets erhältlich für „Ali Baba und die vierzig Räuber“ am Freitag 22. März, um 16 Uhr, und für „Drei Affen“, am Samstag, 23. März, um 20 Uhr. Tickets und Infos im Internet unter www.gernsbacher-puppentheaterwoche.de.

Hidebound Heyday Helmets Project in Pforzheim

Das Hidebound Heyday Helmets Project geht in die achte Runde im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim am Freitag, 22. März, um 19 Uhr. Gitarrist und Singer-Songwriter Bernd Erich Gall trifft auf den Bassisen Nicholas Sorrentino und den Schlagzeuger Bernd Trautz.

Mit eigenwilliger Band-Instrumentierung aus Gitarre, Keyboard, Schlagzeug, Bass, Loop-Station, Soundscapes und Percussion sowie ihren stilübergreifenden Eigenkompositionen bewegen sich die Musiker laut Veranstalter zwischen Rock,Pop, Independent/Alternative und Jazz. Tickets für das Konzert gibt es im Internet unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Ein Abend mit „Das Vereinsheim“ in Karlsruhe

An gleich zwei Abenden gastiert die beliebte Reihe „Das Vereinsheim“ im Karlsruher Tollhaus. Der Freitag ist bereits ausverkauft, doch für Samstag, 23. März, um 20 Uhr gibt es noch Karten. Zu jedem Vereinsheim-Abend werden wechselnde Gäste eingeladen. Verschiedene Kunstformen und Musikstile verschmelzen und auch das Publikum wird Teil der Inszenierung.

Zu Gast beim Künstlerkollektiv Vereinsheim sind diesmal Singer, Songwriter und Multiinstrumentalist Daniel Benyamin und die Mannheimer Sängerin Alex Mayr. Tickets unter www.tollhaus.de.

Mafia-Jäger aus Palermo erzählt in Baden-Baden

Leoluca Orlando war mehr als 30 Jahre Bürgermeister der italienischen Stadt Palermo und einer der international bekanntesten Mafiajäger. Zwei seiner Mitstreiter, Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, starben durch Anschläge der Mafia. Nur weil sich die Bevölkerung Siziliens vehement hinter ihren Bürgermeister stellte, konnte Orlando einem ähnlichen Schicksal entgehen.

Zu Gast bei der Talkreihe „Schoog im Dialog“ spricht er am Sonntag, 24. März, um 20 Uhr im Kurhaus Baden-Baden darüber, wohin Korruption und Verbrechen führen können. Tickets unter www.badenbadenevents.de.