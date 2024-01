Die Wiener Symphoniker, Peppa Wutz und eine letzte Chance im Badischen Staatstheater: An diesem Wochenende bieten die Bühnen in Bühl, Baden-Baden, Karlsruhe, Ettlingen und Rastatt wieder viel Auswahl für Vergnügungsfreudige jeden Alters.

Die grau-kalten Januartage lassen sich unterhaltsam verschönern mit dem vielfältigen Bühnenprogramm in Karlsruhe, Baden-Baden, Rastatt oder Bühl.

Musikalisch reicht das Angebot von Klassik bis Karaoke, Theater gibt es vor allem fürs junge Publikum. Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen.

Wiener Symphoniker mit Jacquot und Kavakos in Baden-Baden

Lange Zeit prägte Tennis das Leben der Französin Marie Jacquot, die sogar bei den French Open antrat. Doch dann forderte ihre eigentliche Berufung ihr Recht ein: Sie entschied sich für die Musik und ist heute Erste Gastdirigentin der Wiener Symphoniker.

Zu einem Violinkonzert mit Leonidas Kavakos kommen sie ins Festspielhaus Baden-Baden am Sonntag, 21. Januar, um 18 Uhr. Auf dem Programm stehen Peter Tschaikowskys „Violinkonzert D-Dur op. 35“ und die „Sinfonietta für großes Orchester H-Dur op. 5“ von Erich Wolfgang Korngold. Ticktes unter www.festspielhaus.de.

Ettlinger Jazzclub startet mit Jazzabella in die Saison

Bekannte Pop-Melodien, Jazz-Standards und anspruchsvolle Eigenkompositionen verspricht das Brass-Ensemble Jazzabella. Die vier Musikerinnen eröffnen am Freitag, 19. Januar, um 20.30 Uhr die Saison im Ettlinger Jazzclub „Birdland 59“, Pforzheimer Straße 25. Der Verein besteht seit mittlerweile 30 Jahren und hat aus diesem Anlass ein besonderes Konzertprogramm zusammengestellt.

Die vier Musikerinnen von Jazzabella, Hannah Maradei Gonzalez (Trompete), Gesa Marie Schulze (Altsaxofon), Karoline Vogt (Posaune) und Ricarda Hagemann (Baritonsaxofon) präsentieren am Freitagabend ihr neues Album. Tickets gibt es unter www.birdland59.de.

Letzte Chance auf „Birds Flying High“ im Badischen Staatstheater

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit ist am Samstag, 20. Januar, um 19 Uhr die Theater-Komödie „Birds Flying High“ im Studio des Badischen Staatstheaters, Hermann-Levi-Platz, in Karlsruhe zu sehen.

Es geht ums Innehalten – beim Warten auf die Bahn oder das bestellte Essen, oder wenn der Körper zum Innehalten zwingt.

Und es geht um Platons Höhlengleichnis und den Begriff der Wahrheit. Eine tragisch-komische Neuerzählung, bei der gerne und ausgiebig gelacht werden darf. Tickets gibt es im Internet unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

Reckless Roses spielen Tribute-Konzert in Rastatt

Auf eine Zeitreise zurück in die 80er Jahre, die Glanzzeit von Guns ‘n’ Roses, nimmt die Budapester Tribute-Band Reckless Roses die Zuhörer am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr in der Reithalle Rastatt, Am Schlossplatz 9.

In dem zweistündigen Bühnenprogramm kommen Hits wie „Sweet Child O’ Mine“, „Live And Let Die“, „November Rain“ und „Paradise City“ musikalisch zur Geltung. Reckless Roses haben bereits mehr als 400 Shows in 22 Ländern gespielt.

Tickets für das Konzert in Rastatt gibt es unter www.reservix.de.

Karaoke auf Deutsch und Französisch in Karlsruhe

Musik verbindet – unter diesem Motto steht ein deutsch-französischer Karaokeabend am Samstag, 20. Januar, ab 19.30 Uhr im Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) Karlsruhe, Karlstraße 52-54. Popsongs und Schlager der eigenen Kindheit sollen anlässlich des bundesweit begangenen Deutsch-Französischen Tages erklingen und mitgesungen werden.

Im Frankreich der 80er Jahre war das vielleicht Michel Sardou, in Deutschland waren es Nena, Falco oder Udo Jürgens. Wunschlieder können vorab über das Instagram-Account (@ccfa_karlsruhe oder www.instagram.com/ccfa_karlsruhe) des Centre Culturel eingereicht werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Schauspieler Christian Kohlund im Baden-Badener Rantastic

In erzählten Anekdoten, gelesenen Theaterszenen und kleinen Alltagsskizzen nähert sich Schauspieler Christian Kohlund, bekannt aus TV-Serien wie „Die Schwarzwaldklinik“ oder „Der Zürich-Krimi“, dem Thema Lebensblues. Dabei versteht er „Blues“ nicht allein als Beschreibung von Traurigkeit, Resignation und (Lebens-)Müdigkeit.

Kohlund sieht darin auch eine gewisse melancholisch-besinnliche Offenheit: Weltschmerz als Inspiration und der Dialog als Ausweg, das ist der Kern seines Programms, mit dem Kohlund, musikalisch begleitet von Klaus Pruester auf der Gitarre, am Sonntag, 21. Januar, um 19.30 Uhr ins Rantastic, Aschmattstraße 2, in Baden-Baden-Haueneberstein kommt. Tickets gibt es unter www.rantastic.com.

Peppa Wutz kommt als Handpuppe nach Bühl

Das Augsburger Puppentheater bringt mit dem Schweinemädchen Peppa Wutz eine Heldin der ganz Kleinen ins Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl: am Donnerstag, 18. Januar, um 14 und um 16 Uhr. Tickets gibt es jeweils ab 30 Minuten vor Spielbeginn an der Tageskasse. Weitere Infos unter www.buergerhaus-buehl.de.