Das dritte Septemberwochenende ist ein Wochenende mit vielen Festen. Die Region ist in Feierlaune und sorgt dabei auch für Kulturgenuss. Ein Überblick darüber, wo was stattfindet.

Keine Frage, dieses Wochenende kommen Feierlustige auf ihre Kosten.

So stößt Gaggenau auf 100 Jahre Stadtrechte an, in Gernsbach lockt das Altstadtfest und in Baden-Baden wird das Festspielhaus zum Poptempel. Und das Badische Staatstheater in Karlsruhe feiert mit buntem Programm ein Theaterfest.

Mehr zu den Veranstaltungen:

New Pop Festivals in Baden-Baden

Es gibt nur noch wenige Restkarten, die meisten Konzerte sind ausverkauft. Doch das sollte niemanden abhalten, diesen Donnerstag, Freitag oder Samstag zum New Pop Festival in Baden-Baden zu kommen. Denn Gastgeber SWR3 organisiert an allen drei Tagen ein kostenloses Rahmenprogramm im Kurgarten. Dazu gehören kleinere Konzerte, Star Talks, bei denen Festival-Künstler die Fragen der Radiomoderatoren beantworten, und lange Partynächte mit SWR3-DJs.

Sämtliche Konzerte werden live auf Videoleinwänden übertragen – im Kurgarten und auf der renovierten Fieserbrücke. Los geht es diesen Donnerstag um 15 Uhr mit der Mannheimer Band ClockClock, als letzter betritt der britische Popsänger Calum Scott am Samstag, 17. September, um 16.45 Uhr die Bühne.

Weitere Infos zum Programm sind unter www.swr3.de zu finden.

Jubiläumsfest in Gaggenau

Den Ort gab es schon im Mittelalter, die Stadtrechte aber hat Gaggenau erst seit 100 Jahren. Diesen runden Geburtstag nimmt die Stadt nun zum Anlass für ein großes Jubiläumsfest. Von Freitag, 16. September, bis Sonntag, 18. September, soll kräftig gefeiert werden. Musiker verwandeln die Innenstadt in einen großen Konzertsaal.

Nach dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Christof Florus am Freitag um 17 Uhr beginnt das Musikprogramm. Die Rockband The Smokeheads will für gute Stimmung sorgen - so wie auch alle anderen, die nach ihnen auf dem Marktplatz und auf dem Kirchplatz bei St. Josef spielen.

Mit von der Partie sind regionale Künstler, die sich verschiedenen Stilrichtungen verschrieben haben, sowie Vereinskapellen und Chöre. Beginn ist am Samstag und Sonntag um 11 Uhr, das Fest dauert bis spätabends. Nachmittags, von 15 bis 18 Uhr, findet außerdem im Murgpark ein Mitmachprogramm für Kinder statt.

Und wer sich für die Geschichte Gaggenaus interessiert, kann sich einem historischen Stadtrundgang anschließen - am Samstag um 11, 16 und 18 Uhr, am Sonntag um 11, 14, 16 und 18 Uhr. Treffpunkt ist am Infostand der Stadt Gaggenau.

Weitere Details zum Programm unter www.gaggenau.de.

Altstadtfest in Gernsbach

Gefeiert wird am dritten Septemberwochenende auch in Gernsbach. Zum 44. Mal lädt das Städtchen an der Murg zum Altstadtfest. Lautstarker Auftakt ist das Böllerschießen auf der Hofstätte am Freitag, 16. September, um 15 Uhr. In den Gassen der Altstadt soll es dann ab 19 Uhr munter hergehen - bis Sonntag, 18. September, um 22 Uhr. Als Höhepunkt gilt das Musikfeuerwerk am Samstag, 17. September, um 20.30 Uhr.

In der Altstadt erklingt während drei Tage viel Musik, auf den zahlreichen Bühnen spielen sowohl Blaskapellen als auch Rockbands. In der Amts- und in die Storrentorstraße findet unter dem Motto „Zeitsprung ins Mittelalter“ ein historischer Markt statt. Besucher können auch mit einem Murgfloß fahren.

Weitere Infos unter www.gernsbach.de.

Theaterfest in Karlsruhe

„Vorhang auf“ heißt es am Samstag, 17. September, in Karlsruhe. Das Badische Staatstheater feiert vor und in dem Haus am Hermann-Levi-Platz 1 nach zwei Jahren Pause wieder ein Theaterfest.

Von 11 bis 21.30 Uhr stellt sich das Ensemble vor und zeigt Auszüge aus dem neuen Spielplan. Zeitgleich gibt die Insel – das ist die Spielstätte des Jungen Staatstheaters in der Karlstraße 49b – Einblick in ihre Arbeit. Ein buntes Programm für Familien ist dort geplant.

Besucher beider Spielstätten können auch hinter die Kulissen schauen. Führungen bringen sie in den Malsaal, die Schlosserei und das Magazin des Staatstheaters. Zudem lädt das Haus zu einem Rundgang ein, bei dem die Teilnehmer erfahren, weshalb und wie das Gebäude saniert wird. Und in der Insel gibt es einen Rundgang speziell für Kleinkinder.

Wer nicht nur gucken, sondern selbst kreativ werden will, kann etwa Schmuck herstellen. Im Programm steht zudem eine Kostümversteigerung um 16.30 Uhr.

Der Eintritt zu dem Fest ist frei. Lediglich für den „Spielzeitcocktail“ um 20 Uhr im Großen Haus benötigen Besucher ein Ticket. Die Show wird von allen Sparten des Theaters gestaltet.

Weitere Infos unter www.staatstheater.karlsruhe.de.