Es sind die Hoch-Tage in Bretten: Das Peter-und-Paul-Fest ist der alljährliche Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Zweimal mussten die vielen historischen Gruppen – von den Bauern, über die Bogenschützen bis hin zu den Grambolern – wegen Corona auf dieses Spektakel verzichten.

Umso mehr freut sich die drittgrößte Stadt des Landkreises Karlsruhe auf den 1. bis 4. Juli 2022: Dann soll es endlich wieder mittelalterliches Treiben zwischen Simmel- und Pfeiferturm geben; dann endlich liegt der Duft von allerlei Gebratenem und Gesottenem in der Luft; dann endlich stellen Kämpfer und Kanonen die Ereignisse von 1504 nach.

Peter und Paul gleicht einer Zeitreise – nicht in das dunkle Mittelalter, sondern in eine Epoche voller Lebenslust. Wer etwas auf sich hält – und das sind viele in der Melanchtonstadt – , gewandet sich passend zum Anlass, legt das Wams an oder schnürt das Mieder.

Möglichst authentisch soll es zugehen, wenn Bauern, Schäfer, Landknechte und allerlei Weibsleut’ durch die Straßen ziehen, wenn Trommler und Fahnenträger sich in den Umzug einreihen und Gaukler ihre Späße treiben.

2014 wurde eines der größten Heimatfeste in Südwestdeutschland offiziell geadelt. Seitdem zählt es zum Immateriellen Kulturerbe der Unesco.

Und nun zur Frage des BNN-Sommerrätsels Teil 5.

Rund 50 historische Gruppen aus nah und fern sind am Peter- und-Paul-Fest beteiligt, viele sind in der Melanchthonstadt daheim. 2016 gab es ein „Wimmelbild“ auf dem Marktplatz.

Die Frage: Wie viel Gewandete fanden sich 2016 für das „Wimmelbild“ in Bretten ein?

A: 150

B: 300

C: 700

D: 1.000

