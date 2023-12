Uli Lange und seine Helfer waren wieder fleißig. Für die Päckchen-Aktion des Ehrenbürgers der Stadt Bretten wurden diesmal mehr als 1.350 Päckchen gepackt. Diese Geschenke werden an Alten- und Pflegeheime in der Region verteilt.

Für Uli Lange ist es seit jeher eine Herzensangelegenheit, zu Weihnachten zumindest ein bisschen Freude zu schenken. Seit mittlerweile über 30 Jahren initiiert Lange, der im Sommer nicht zuletzt wegen seines jahrzehntelangen sozialen Engagements zum Ehrenbürger der Stadt Bretten ernannt wurde, deshalb mit viel Herzblut seine Päckchen-Aktion. Dabei werden Geschenke an Alten- und Pflegeheime in Bretten und den Umlandgemeinden verteilt.

Diesmal sind es mehr als 1.350 Päckchen, die an Weihnachten in diversen Einrichtungen unter die Christbäume gelegt werden. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie sich die Seniorinnen und Senioren darüber freuen. Das macht mich jedes Jahr sehr glücklich“, erklärt der „Festival der guten Taten“-Initiator.

Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie sich die Seniorinnen und Senioren darüber freuen. Uli Lange

Initiator der Päckchen-Aktion

Zusammen mit sieben fleißigen Helfern – übrigens alle Fans des Karlsruher SC – hat Lange wieder in Keller und Garage seines Hauses in Bretten die Mitbringsel geschnürt.

Der Inhalt sowie das Verpackungsmaterial für die Päckchen lagerten zuvor in Langes Domizil in etlichen Räumen sowie in der Garage.

Geschenkmaterialien werden in Uli Langes Garage gelagert

„Es macht immer wieder Spaß, wenn wir zusammen die Päckchen befüllen, denn wir wissen, dass wir damit vielen Menschen zu Weihnachten eine Freude machen“, betont Lange.

In Bretten wurden und werden unzählige Päckchen, die erneut hochwertige Hygiene- und Pflegeartikel im Gesamtwert von rund 4.000 Euro enthalten, im Evangelischen Altenheim, im Alfred Neff Seniorendomizil der AWO sowie im Haus Schönblick im Stadtteil Neibsheim verteilt.

Weitere Päckchen gingen und gehen an die Altenheime in Oberderdingen, Sulzfeld, Kürnbach und Gondelsheim. Zudem werden in der Region noch Päckchen an die Altenheime in Kirrlach, Karlsdorf-Neuthard und Kraichtal übergeben.

Die Artikel für die Päckchen, die über Sponsoren finanziert werden, wurden übrigens von Mitarbeitern des Brettener Baubetriebshofs bei einem Drogeriemarkt in Stutensee abgeholt.

„Ohne die Unterstützung dieser treuen KSC-Fans und ohne die Unterstützung durch die Stadt Bretten könnte ich diese Aktion nicht durchführen“, sagt Lange. Er hoffe, dass er bei der Päckchen-Aktion auch weiterhin in dieser Form unterstützt wird.

„So lange ich das machen kann, werde ich diese Aktion in der Vorweihnachtszeit auch in den nächsten Jahren durchführen“, verspricht Lange.

Ins Leben gerufen wurde die Päckchen-Aktion übrigens im Jahr 1985 von Lange und Hartwig Jäger. Im Rahmen des Brettener Weihnachtsmarkts initiierte das Duo die Aktion „Schinkenschätzen“, die damals rund 300 DM einbrachte. Damit wurden dann Utensilien besorgt, mit denen die ersten Päckchen für diese Aktion gefüllt wurden.

Planungen für Veranstaltungen im Jahr 2024 laufen bereits

Die Weihnachtstage will Lange in diesem Jahr zum Durchschnaufen und zum Aufladen der Akkus nutzen, denn danach gibt es wieder jede Menge zu tun, erklärt der „Festival der guten Taten“-Initiator vielsagend.

Die Planungen für die beiden „Ramba Zamba“-Kinderfaschingspartys in Gondelsheim (28. Januar 2024) und Oberderdingen (13. Februar 2024) laufen bereits, gleiches gilt für die Vorbereitung des dreitägigen Musikfestivals „Bretten Live“ vom 26. bis 28. Juli 2024.