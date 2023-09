Louisiana-Feeling in Bretten: Schweißtreibende Musik im Rinklinger Wald

Die Sonne blitzt durch die hohen Bäume, die Luft flirrt, es ist heiß, sehr heiß am kleinen See beim Rinklinger Grillplatz. Und aus den Lautsprechern tönt eine Musik, die genau dazu passt: So klingt’s in Louisiana, dort, wo es auch heiß und der Zydeco zu Hause ist.

Jene Musik, die schweißtreibend ist, weil man sich ihrem schnellen Rhythmus nicht entziehen kann und die meisten das in Bewegung umsetzen.

Tanzendes Publikum sucht Schatten am Rinklinger Waldrand

Kein Wunder also, wenn im Schatten suchenden Publikum am Sonntag zur Mittagszeit kaum jemand auszumachen ist, den es ruhig auf seinem Platz hält: Auf der eigens aufgebauten Bühne sorgen die Zydeco Playboys dafür, dass einem noch heißer wird.

Natürlich sind die ursprünglichen Zydeco-Instrumente Akkordeon und Waschbrett tonangebend, unterstützt von einer treibenden Rhythmusgruppe mit Riche Schwarz am Schlagzeug und Heiko Bokern am Bass. Chris Dreyfuss wird nicht müde, sein vor die Brust gehängtes Waschbrett zu bearbeiten.

Allen voran sorgt Ober-Playboy Oliver Kraus am virtuos gespielten Akkordeon dafür, dass niemand vergisst, weshalb er hier ist: Spaß, gute Laune, Summertime, Südstaaten-Feeling pur.

Drummer und Waschbrett prägen den Rhythmus

Der Drummer gibt den Rhythmus vor, den Rhythmus, bei dem jeder mitmuss, unterstützt von metallenen Reiben auf dem Waschbrett. Eine abwechslungsreiche Mischung aus aktualisiertem traditionellen Cajun-Sound, den die französischen Einwanderer in den Süden von Ami-Land brachten, einer gehörigen Portion Rhythm and Blues, einem Touch Latin und vielen Anklängen an TexMex-Musik, die zwischen Texas und Mexiko ihre Heimat hat.

Auch die ist geprägt vom Akkordeon. Dass man dieses, in unseren Breiten oft dem Volksschlager zugeordnete Instrument, auch ganz anders spielen kann, beweist Oliver Kraus an diesem Sonntag bei jedem Stück: Seine Finger gleiten über die Tasten, Melodie intoniert er ganz im Stil der großen Zydeco-Meister.

Drei Viertel des Repertoires stammen aus der Feder des Sängers und Akkordeonisten, daneben intonieren die Playboys traditionelle Songs wie Hank Williams‘ „Jambalaya“, das ein Gericht aus der Cajun-Küche besingt. „Ein tolles Ambiente“ attestieren die Musiker aus der Stuttgarter Region dem idyllischen Fleckchen am Rinklinger Waldrand. „Macht richtig Spaß hier.“

Nicht nur die auf, auch die unterhalb der Bühne zeigen sich verzückt: „Wir wollten nur mal schnell reinhören“, sagen Simone und Martina, die mit dem Rad gekommen sind, und nun, nach drei Stunden, der Band mit ihren Zugabe-Rufen noch einen Song abringen.

Eine tolle Location, eine Band mit hohem Spaß- und Gute-Laune-Faktor und das alles für eine freiwillige Spende. Dem Jazzclub Bretten sei Dank: Auch heuer zeigen die zufriedenen Jazzclubber mit ihrem „Jazz im Grünen“ einmal mehr, dass sie den richtigen Riecher für die passende Qualitätsmusik haben.