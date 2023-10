Die Kinder haben sich in einem großen Stuhlkreis versammelt und singen, die Kindergartenleiterin Petra Vogel begleitet sie mit der Gitarre, alle sind sichtlich gespannt. Dann tritt Gerhard Weinkötz, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Büchig in die Runde und übergibt dem Kindergarten in Büchig die bereits an der Seite aufgebauten Apfelsaftpackungen.

Dafür erntet er den lautstarken Dank der zahlreichen Kinder. Übergeben werden 42 Packungen mit je fünf Litern Inhalt, sterilisiert und in Vakuumbeuteln verpackt. Im Rahmen der pädagogischen Arbeit passe das jetzt gut zu Erntedank und den Themen: „wachsen, sähen, was die Natur uns schenkt“, betont Vogel.

Die Kinder freuen sich schon auf den Apfelsaft und fragen schon lange danach. Petra Vogel

Kindergartenleitung

Natürlich wollen die Kinder wissen, wer das alles gesammelt hat und ob es denn gefährlich sei, mit der Leiter auf Apfelbäume zu steigen. Dazu gibt Weinkötz gerne Auskunft und Petra Vogel hat natürlich ein passendes Lied parat. „Die Kinder freuen sich schon auf den Apfelsaft und fragen schon lange danach“, erklärt sie. „Es gibt kaum ein Kind, das keinen Apfelsaft mag“, legt sie nach.

Für die Produktion des Safts hat der Verein 300 Kilogramm Äpfel gesammelt

Der spendierte Saft wird von den Mitarbeiterinnen des Kindergartens mit Wasser verdünnt ausgeschenkt. „Dann wird er bis etwa Juni reichen“, meint sie weiter. Die Eltern der Kinder achten sehr auf eine gesunde Ernährung im Kindergarten und freuen sich ebenfalls über die Saftspende, weiß Vogel zu berichten.

Alles stammt aus örtlichen Streuobstbeständen. Gerhard Weinkötz

Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins

Um den Saft zu produzieren haben die Aktiven des Vereins an die 300 Kilogramm Apfel gesammelt. „Alles stammt aus örtlichen Streuobstbeständen und von Bäumen des Abwasserzweckverbandes“, erklärt Weinkötz. „Und es ist garantiert Bio-Qualität und sein Verzehr ist absolut unbedenklich, dafür verbürgen wir uns“, stellt er fest.

Gepresst wurden die Äpfel dann in Neibsheim im Saftmobil. Markus Mohr, Baumwart des Vereins, hat für die Kinder noch eine weitere Überraschung mitgebracht: Bilderbücher von Otto und Lotte, die einen Traumgarten bauen. Auch die werden von den Kindern begeistert in Empfang genommen und natürlich sofort aufgeschlagen.

Der Verein versorgt schon seit Jahren den Kindergarten mit Apfelsaft. „Wir wollen einfach im Gespräch bleiben und wünschen uns, dass der Verein damit in Erinnerung bleibt“, sagt Weinkötz abschließend.