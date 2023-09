Sie sammeln Spenden für Flutopfer, kümmern sich um Nistplätze für Mauersegler oder führen Ortsfremde durch ihre Gemeinde. Und das alles ehrenamtlich.

Sechs dieser besonders engagierten Menschen hat die Sparkasse Kraichgau am Montagnachmittag mit dem Bürgerpreis 2023 ausgezeichnet. Unter dem Motto „Aktiv vor Ort – für eine lebendige Gesellschaft“ verlieh ihnen Vorstandsvorsitzender Norbert Grießhaber im neuen Schulungsraum der Sparkasse in Bretten Preisgelder von insgesamt 6.000 Euro.

Den Bürgerpreis verlieh das Unternehmen in diesem Jahr zum 19. Mal in den drei Kategorien Lebenswerk, Alltagshelden und Unter-21-Jährige. „Sie alle sind Helden unseres Alltags, die unsere Gesellschaft auf vielfältige Weise bereichern“, sagte Grießhaber.

Höchste Einzelsumme geht an Gerhard Fritz aus Bretten

Für ihre Lebenswerke zeichnete die Sparkasse Gerhard Fritz aus Bretten und Heinz Rätz aus Gondelsheim aus. Die größte Einzelsumme in Höhe von 1.500 Euro geht an Gerhard Fritz, der sich den Umweltschutz zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Das Preisgeld will er dafür verwenden. „Es wird der Natur Brettens zugutekommen“, kündigte er an.

Einen Auszug aus dem Schaffen von Gerhard Fritz lieferte Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff (Freie Wähler). „Sie waren stets ein Mensch, der nicht redet, sondern handelt“, sagte er in seiner Laudatio.

Alle Deine Leistungen aufzuzählen, würde heute den Rahmen sprengen. Martin Wolff

Oberbürgermeister Bretten über Gerhard Fritz

Beispielhaft zählte Wolff Fritz’ Engagement für Nistvögel im Pfeiferturm, für Amphibien in Neibsheim und für einen 200 Meter langen Heckenstreifen rund um Diedelsheim auf. Der OB berichtete zudem über die Fruchtsträucher-Aktion, die Fritz ins Leben gerufen habe. Außerdem über Fritz’ jahrelangen Einsatz als Vorsitzender des Nabu Bretten. „Alle Deine Leistungen aufzuzählen, würde heute den Rahmen sprengen.“

1.000 Euro erhielt Heinz Rätz aus Gondelsheim. An einem „Schnelldurchgang“ durch Rätz’ Engagement versuchte sich Bürgermeister Markus Rupp (SPD). Wobei er gleich vorwegschickte, er wisse nicht, wo er anfangen und wo er aufhören solle. „Gäbe es ein Synonym für Gondelsheim, es hieße Heinz Rätz“, sagte Rupp.

Menschen wie Du machen Gondelsheim zu einem liebenswerten Ort. Markus Rupp

Bürgermeister Gondelsheim über Heinz Rätz

Unter anderem führte der 83-Jährige demnach Waldwege in Gondelsheim zusammen und pflegte diese bis vor wenigen Monaten noch selbst. Als Hobby-Historiker legte er Grenzsteine frei, zudem sei die Ortsputzete eines seiner Kinder. „Menschen wie Du machen Gondelsheim zu einem liebenswerten Ort.“

Sie waren immer mittendrin. Wir sind extrem stolz, dass wir Sie auszeichnen dürfen. Cornelia Petzold-Schick

Oberbürgermeisterin Bruchsal über Nadia Ayche

Ein Preisgeld von 750 Euro in der Kategorie Alltagshelden ging an die Bruchsalerin Nadia Ayche. Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) berichtete über deren unermüdlichen Einsatz für die Flutopfer im Ahrtal. Laut Petzold-Schick sind durch Ayches Arbeit rund 1,8 Millionen Euro an Spenden zu den Betroffenen geflossen. „Sie waren immer mittendrin. Wir sind extrem stolz, dass wir Sie auszeichnen dürfen“, sagte die OB.

Ebenfalls 750 Euro erhielt Bahara Mohebzadeh aus Sulzfeld in der Kategorie U21 für ihren Beitrag im sogenannten Achter-Rat. Der Achter-Rat habe mit Schülern Themen erarbeitet, die für Jugendliche und die Gemeinde wichtig seien. Das berichtete der Bundestagsabgeordnete Olaf Gutting (CDU). „Mit diesem Preis nehmen Sie gleich ein Stück Zukunft in die Hand“, sagte Gutting.

Daneben ehrte die Sparkasse den Förderverein Kraichgau Hospiz und Hartmut Riehl aus Sinsheim. Mit Saxofon und Gitarre umrahmte das Duo Jan Prax und Wawau Adler die Preisverleihung. Mit einem gesungenen „Hallelujah“ bedankte sich außerdem auch Ayche für ihre Auszeichnung.

Die Sparkasse kündigte an, im kommenden Jahr erneut einen Bürgerpreis zu verleihen. Der Schwerpunkt zum „kleinen Jubiläum 20 Jahre Bürgerpreis“ soll dann auf dem Thema Europa/Internationale Beziehungen liegen.