Autorin Bianka Kitzke verlegt Sulzfelder Weinberge nach Kalifornien

Wenn Bianka Kitzke ein Funkeln in den Augen hat, wurde sie von der Muse geküsst. Ihr nächstes Buch ist dann quasi bereits in ihrem Kopf.

Dieses Leuchten bemerkt ihr Mann Frank Kitzke sehr deutlich. „Ihr Blick verändert sich dann und ich weiß, dass sie wieder eine Idee hat und schreiben möchte“, erzählt der Sulzfelder. Auslöser für Inspirationen können Alltagssituationen wie ein Stadtbummel durch Ludwigsburg sein, berichtet er.

„Ich brauche dann nur noch eine Playlist mit Musik, setzte mich hin und schreibe“, sagt Bianka Kitzke. Für Liebesszenen setzt sie auf Herz-Schmerz-Lieder. Wenn sie ein Streitgespräch niederschreibt, läuft oftmals Freestyle im Hintergrund.

Die Autorin ist ein echtes Multitalent. Die Sulzfelderin schreibt sogenannte New Adult Romane, die sich um die Liebe drehen. Darüberhinaus nimmt sie aber auch alle weiteren Schritte bis zur Veröffentlichung eines neuen Werkes selbst in die Hand. „Ich schreibe nicht permanent, da ich ja berufstätig bin“, so die 43-Jährige.

Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 2010 beim österreichischen Novum Pocket Verlag. Weitere Romane veröffentlichte sie über den AAVAA Verlag in Berlin. Mit der Insolvenz dieses Verlags entschied sich Bianka Kitzke, ihre Romane selbst zu veröffentlichen.

„Wenn ich einen neuen Roman fertig habe, schicke ich diesen an meine Testleser. Dann arbeite ich ihre Änderungsvorschläge ein und lese Korrektur“, sagt sie. Außerdem erstellt sie auch das Buchcover selbst. Die Motive dafür fotografiert sie meistens selbst in der Natur.

Veröffentlichung der Geschichten im Eigenverlag

Mittlerweile veröffentlicht die Autorin ihre Geschichten online bei „epubli“ im Eigenverlag. Insgesamt hat sie bereits elf Bücher veröffentlicht, darunter auch ein Kochbuch. „Das war ein Wunsch meines Mannes“, sagt Bianka Kitzke. Das Kochbuch enthält Familienrezepte beider Großmütter.

Grundsätzlich bleibt die 43-Jährige aber ihrer Leidenschaft treu, den New Adult Romanen. Im August veröffentlichte sie den zweiten Teil ihrer Trilogie „The Vineyards“. Der letzte Teil wird voraussichtlich am Jahresende auf den Markt kommen.

Jedes Buch hat eine abgeschlossene Geschichte. Inhaltlich finden aufmerksame Leser allerlei Parallelen zu Sulzfeld. Beschreibungen einer Baumschule, eines Apothekers, einer Burg oder der Weinberge erinnern an Orte und Personen des Dorflebens. „Natürlich verändere ich die Namen der Personen und Geschäfte“, betont Bianka Kitzke.

Neuestes Buch spielt in Kalifornien

So spielt ihr neuestes Buch nicht in Sulzfeld, sondern in Kalifornien in Amerika. Von ihren Lesern bekommt die Autorin viele positive Rückmeldungen. „Sie sagen, dass man sich gut in meine Bücher hineinversetzen kann“, erzählt sie.

Künftig möchte Bianka Kitzke ihre Bücher regelmäßig bei Lesungen vorstellen. Davon erhofft sie sich eine Steigerung ihres Bekanntheitsgrades. Service: Weitere Informationen unter https://biankakitzke.wixsite.com/autorin im Internet.