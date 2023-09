Das Thema Bürgernähe hat sich Simon Bolg als ein Kernthema seines Wahlkampfs auf die Fahnen geschrieben. Nun lässt der 36 Jahre alte Sulzfelder, der aktuell einer von drei Bewerbern für das Bürgermeisteramt in Sulzfeld ist, dieser Ankündigung auch Taten folgen.

Bürgernähe ist für mich nicht nur ein Schlagwort. Simon Bolg

Bürgermeisterkandidat in Sulzfeld

„Bürgernähe ist für mich nicht nur ein Schlagwort“, betont Bolg, der Leiter des Ordnungsamts der Stadt Bretten, mit Blick auf eine Bürgerumfrage, die er nun gestartet hat. Damit möchte der Bürgermeisterkandidat, wie er selbst sagt, „die Sulzfelder Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Entscheidungsprozesse miteinbeziehen“.

Bürgerumfrage mit 15 Fragen zu verschiedenen Themen

Die Umfrage umfasst 15 Fragen zu Themen wie Sicherung der medizinischen Versorgung, Fortentwicklung der örtlichen Infrastruktur, Optimierung der Verkehrssituation im Ort, Unterstützung von Betreuung und Bildung in den Kindergärten und der Schule, Förderung der örtlichen Vereine sowie Modernisierung des Rathauses und der Verwaltung. Auf Basis der Ergebnisse dieser Umfrage werde er die Schwerpunkte für sein Wahlprogramm entwickeln und das Feedback der Bevölkerung einfließen lassen, betont Bolg.

Die Resonanz, berichtet der Bürgermeisterkandidat weiter, sei übrigens sehr groß, er habe schon über 50 Rückmeldungen bekommen. „Die Umfrage kommt richtig gut an bei den Leuten, das freut mich natürlich“, betont Bolg und fügt an: „In Sulzfeld hat es so eine Bürgerumfrage bislang auch noch nicht gegeben.“

Die Bürgermeisterwahl in Sulzfeld findet am Sonntag, 8. Oktober, statt. Für eine mögliche Stichwahl ist Sonntag, 22. Oktober, vorgesehen. Die Bewerbungsfrist ist am 5. August angelaufen und endet am Montag, 11. September, um 18 Uhr. Eine persönliche Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber ist für Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr in der Sulzfelder Ravensburghalle geplant.

Neben Bolg bewerben sich auch Volker Geisel und Heiko Röth um den Chefsessel im Sulzfelder Rathaus. Die Stelle in der 5.000-Einwohner-Gemeinde ist frei geworden, weil die bisherige Amtsinhaberin Sarina Pfründer (parteilos) am 7. Mai im ersten Wahlgang zur neuen Bürgermeisterin von Lauffen am Neckar gewählt worden war.