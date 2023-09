Nun ist es offiziell: Auch Heiko Röth will Bürgermeister in Sulzfeld werden

Heiko Röth hat nun als dritter Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Sulzfeld seinen Hut in den Ring geworfen. Der 53-Jährige hat seinen Wahlkampf unter das Motto „Mit Herz und Erfahrung für Sulzfeld“ gestellt. Zuvor hatten bereits Volker Geisel und Simon Bolg ihre Bewerbung bekannt gegeben.

Nach jetzigem Stand gibt es einen Dreikampf um den Chefsessel im Sulzfelder Rathaus: Heiko Röth hat am Freitag, 1. September, als dritter Bewerber seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl in Sulzfeld offiziell bekannt gegeben. „Sulzfeld ist meine Heimatgemeinde, die Kandidatur ist mir eine Herzensangelegenheit“, teilt der 53 Jahre alte Vater von zwei Söhnen mit. Sein Motto für den Wahlkampf lautet „Mit Herz und Erfahrung für Sulzfeld“, damit möchte Röth die Gemeinde wie er sagt „in eine gute Zukunft führen“.

Erfahrung in der kommunalen Verwaltungsarbeit

Röth verweist auf seine über 25-jährige Tätigkeit bei Städten und Gemeinden verschiedenster Größenordnung, wodurch er sich „fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der kommunalen Verwaltungsarbeit“ erarbeitet habe. „Die Fachkompetenz für die bevorstehenden Aufgaben, die Leidenschaft und das Rüstzeug für die Leitung unserer Gemeindeverwaltung bringe ich mit“, sagt der Bürgermeisterkandidat.

Im Falle einer erfolgreichen Wahl will Röth vor allem die konzeptionelle Weichenstellung zur langfristigen Entwicklung der Gemeinde angehen. Es gebe vielfältige Themen, die laut Röth „mit Maß und Ziel bedacht, erörtert und in die Tat umgesetzt werden müssen“.

Der 53-Jährige nennt stellvertretend die städtebauliche Infrastruktur, die Ertüchtigung der Verkehrswege und des Kanalnetzes, die Unterstützung der ortsansässigen Gewerbebetriebe und des Handwerks sowie den bedarfsorientierten Ausbau der Kinderbetreuungslandschaft.

Eine zentrale Rolle spiele dabei der bürgerschaftliche Dialog und das gute Miteinander auf Augenhöhe, erklärt Röth und betont: „Grundvoraussetzung hierfür ist ein Rathaus, das stets bürgerfreundlich und hilfsbereit als moderner Dienstleister zur Verfügung steht.“

Ich freue mich sehr auf die kommenden Begegnungen und Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern von Sulzfeld. Heiko Röth

Bürgermeisterkandidat in Sulzfeld

Es gehe darum, „rasch und unbürokratisch die Anliegen der Sulzfelder Bürgerinnen und Bürger“ aufzugreifen und dann auch lösungsorientiert zu handeln, so Röth weiter. „Ich freue mich sehr auf die kommenden Begegnungen und Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern von Sulzfeld“, versichert Röth.

Vor Röth hatten bereits der Pädagoge Volker Geisel – der Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter in Zaisenhausen hat als erster Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen – sowie Simon Bolg, der Leiter des Ordnungsamts der Stadt Bretten, ihre Bewerbung bekannt gegeben. Die Stelle in der 5.000-Einwohner-Gemeinde ist frei geworden, weil die bisherige Amtsinhaberin Sarina Pfründer (parteilos) am 7. Mai im ersten Wahlgang zur neuen Bürgermeisterin von Lauffen am Neckar gewählt worden war.

Bürgermeisterwahl in Sulzfeld findet am 8. Oktober statt

Die Bürgermeisterwahl in Sulzfeld findet am Sonntag, 8. Oktober, statt. Für eine mögliche Stichwahl ist Sonntag, 22. Oktober, vorgesehen. Die Bewerbungsfrist ist am 5. August angelaufen und endet am Montag, 11. September, um 18 Uhr. Eine persönliche Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber ist für Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr in der Sulzfelder Ravensburghalle geplant.