Trotz hoher Schulden ist Zaisenhausens Bürgermeisterin entspannt

Bis Ende dieses Jahres wird Zaisenhausen einen Schuldenstand von 6,8 Millionen Euro erreicht haben. Das geht aus dem Haushalt hervor, den der Gemeinderat im März beschlossen hat.

Zaisenhausen häuft Schulden an

Gerade die Entwicklung der Schulden ist es, die aufhorchen lässt. War Zaisenhausen bis vor wenigen Jahren noch schuldenfrei, erfolgte 2018 die erste Darlehensaufnahme in Höhe von einer Million Euro. 2020 wurden 1,5 Millionen Euro aufgenommen. Seither war der Haushalt in keinem Jahr mehr ausgeglichen.

Ende dieses Jahres wird der Schuldenberg auf 6,8 Millionen Euro angewachsen sein und das bei einem Haushaltsvolumen von 5,5 Millionen Euro.

Ist Zaisenhausen überschuldet? Diese Redaktion hat bei Bürgermeisterin Cathrin Wöhrle (parteilos) nachgefragt, die sehr entspannt wirkte. Auch Kämmerin Melissa Weiland hatte keine Sorge, dass der Haushalt genehmigt werde.

Seit 2016 sei viel in die Infrastruktur investiert worden, erklärt die Rathauschefin. Ganze Straßenzüge inklusive Wasser- und Abwasserleitungen seien umfassend saniert, der Kindergarten erweitert, Breitbandkabel verlegt worden, zählt Wöhrle auf.

Kreditaufnahme für Ausbau der Infrastruktur

Ein Regenklär- und Regenrückhaltebecken sei für rund 2,2 Millionen Euro über einen Erschließungsträger abgewickelt worden, ebenso die Erschließung des Gewerbegebiets „Flurscheide III“. Hierfür wurden jeweils Kredite aufgenommen, immer in öffentlicher Abstimmung im Gemeinderat, wie Wöhrle betont.

Durch den Verkauf der Gewerbeflächen sind Einnahmen in den Folgejahren gewährleistet. Cathrin Wöhrle

Bürgermeisterin

„Die umfangreichen und dringend erforderlichen Investitionen wurden in Zeiten eines äußerst günstigen Zinsniveaus getätigt. Somit müssen keine weiteren größeren Investitionen im jetzigen Zinshoch angegangen werden“, so Wöhrle weiter. „Durch den Verkauf der Gewerbeflächen sind Einnahmen in den Folgejahren gewährleistet.“

Haushaltsplan sieht ab 2025 jährliche Tilgungen

Der Haushaltsplan sieht ab 2025 jährliche Tilgungen vor, so dass Ende 2027 die Schulden wieder auf 5,2 Millionen Euro gesunken sein sollen. Soweit die optimistische Sicht der Verwaltung.

Aber wie sieht das Landratsamt Karlsruhe als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Lage? Diese Redaktion hat auch dort nachgefragt. Dort ist Jörg Mannsdörfer unter anderem für Zaisenhausen zuständig und kennt darum die örtlichen Verhältnisse.

Den Schulden stehen Sachwerte in Form von erschlossenen und bebaubaren Grundstücken gegenüber. Jörg Mannsdörfer

Prüfer im Landratsamt

„Zaisenhausen hat in den letzten Jahren ein Gewerbegebiet erschlossen und diese Maßnahmen über einen Erschließungsträger vorfinanzieren lassen“, erläutert Mannsdörfer und fügt hinzu: „Dass die Abrechnung mit dem Erschließungsträger die Aufnahme zusätzlicher Darlehen erforderlich macht, ist nicht unüblich. Den Schulden stehen Sachwerte in Form von erschlossenen und bebaubaren Grundstücken gegenüber. Durch den späteren Verkauf dieser Grundstücke fließt wieder Geld in den Haushalt zurück. Der Haushalt in Zaisenhausen macht uns somit keine Sorgen. Die Gemeinde kann ihren Verpflichtungen aus Zins und Tilgung uneingeschränkt nachkommen.“

Prüfung des Haushalts abgeschlossen

Mittlerweile ist die Prüfung des Haushalts abgeschlossen. Die Genehmigung ist nach Angaben des Landratsamts ohne Auflagen erfolgt.