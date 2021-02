Prekäre Lage

Bruchsaler Einzelhändler schlagen Alarm: Sie fordern Hilfe von der Stadt

In einem offenen Brief an die Stadt und den Gemeinderat bitten zwölf Bruchsaler Einzelhändler um Hilfe. Ihnen stehe das Wasser bis zum Hals. Sie hoffen auf Kulanz der Verwaltung, auf kreative Lösungen und Unterstützung.