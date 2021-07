Unverhofft schulfrei haben am Donnerstagmorgen die Schüler des Gewerblichen Bildungszentrums Bruchsal bekommen: Wegen eines Einbruchs im Schulkiosk wurde etwa die Hälfte der rund 2.000 Schüler an der Balthasar-Neumann-Schule 1 und 2 wieder nach Hause geschickt.

„Wir haben die Schüler, die im Hof gewartet haben, um 8.30 Uhr per Lautsprecher informiert“, erzählt Frank Heusch, Schulleiter der Balthasar-Neumann-Schule 1.

Etwa 800 bis 1.000 Schüler, die an diese Tag Unterricht gehabt hätten, haben am Donnerstag deshalb keine Schule. Auch kein Homeschooling.

Tür bei Schulkiosk in Bruchsal eingetreten

Das hätte in der Kürze der Zeit nicht organisiert werden können, so Heusch. Es hätte außerdem gedauert, bis die Schüler, die aus der ganzen Region kommen, wieder zuhause gewesen wären.

Bereits am frühen Morgen wurde beim Kiosk in der Aula festgestellt, dass eine Glastür eingetreten ist, so Heusch. In der Verwaltung der Schule standen die Türen offen.

Kriminaltechniker waren am Morgen damit beschäftigt, im ganzen Schulhaus nach Spuren zu suchen. Die Schüler wurden deshalb gar nicht erst ins Schulhaus gelassen.

Ob außer Wechselgeld im Kiosk etwas im Schulgebäude gestohlen wurde, etwa elektronische Geräte, war am Donnerstagmorgen noch nicht absehbar.