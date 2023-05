Die SWR Big Band & Götz Alsmann eröffnen am Mittwoch, 17. Mai das Festival „Zucker Wag & Häusel“ in Waghäusel. Das Publikum im Palastzelt im Garten der Eremitage erwarten noch weitere musikalische Höhepunkte.

Festival-Feeling in fürstbischöflichem Ambiente: Rund um den Feiertag Christi Himmelfahrt will das Festival „Zucker Wag & Häusel“ im Garten der Eremitage in Waghäusel beste Unterhaltung für Groß und Klein bieten. Musikalische Höhepunkte bei der dritten Ausgabe nach 2019 und 2022 sind vom 17. bis 21. Mai die täglichen Abendkonzerte um 20 Uhr im Palastzelt.

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 17. Mai, von der SWR Big Band & Götz Alsmann, die Jazzmusik vom Feinsten präsentieren. Als Gäste treten die „Zucchini Sistaz“ auf, ein Trio aus Münster, das nicht nur gesanglich, sondern auch mit Kontrabass, Gitarre und Trompete zu unterhalten weiß. Einen „wunderbar saftigen Swing-Abend“ kündigen die Veranstalter an, „herrlich gegen den Zeitgeist gebürstet“.

Alpenrocker Hubert von Goisern und Schandmaul rocken das Festival „Zucker Wag & Häusel“

Hochkarätig weiter geht es am Feiertag, Donnerstag, 18. Mai, mit dem österreichischen Liedermacher und Alpenrocker Hubert von Goisern, ehe der Freitag, 19. Mai, mit der Kultband „Schandmaul“ ganz im Zeichen des Folk-Rocks steht.

Auf die Fans des Pop-Schlagers warten am Samstag, 20. Mai, Branchenstar Beatrice Egli aus der Schweiz und die Hamburger Musicaldarstellerin Saskia Leppin, und zum Abschluss am Sonntag, 21. Mai, rockt mit Goran Bregović aus Bosnien-Herzegowina ein Protagonist des Balkan-Pops mit seiner „Wedding & Funeral“-Band das Publikum.

Das Begleitprogramm auf der Piazza-Open-Air-Bühne kann sich bei freiem Eintritt ebenfalls sehen lassen: So verspricht der Handwerk- und Gewerbeverein Wiesental am Eröffnungstag anlässlich seines 125. Jubiläums ab 15 Uhr ein vielfältiges Angebot mit Zauberer, Mundartkünstler und Live-Musik. Von Donnerstag bis Samstag geben sich zudem, immer ab 12 Uhr, regionale Bands ein Stelldichein.

Oldtimer-Treffen und eine Kinderturnwelt gehören zum Begleitprogramm

Am Sonntag sorgt das Oldtimer-Treffen des 1. Oldtimerclubs Waghäusel für nostalgische Gefühle. Zu bestaunen sind die Autoveteranen ab 10 Uhr. Dazu gibt es Live-Musik, während auf die jüngsten Besucher die „Rollende Kinderturnwelt“ wartet, das Bewegungsmobil der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg.

Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 18 Jahren stehen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten auch die fünf abendlichen Konzerte offen. Speisen und Getränke dürfen in das Palastzelt nicht mitgenommen werden – ebenso wenig wie etwa größere Taschen, Sprühbehälter oder eigene Sitzgelegenheiten. Foodtrucks bieten an allen Festivaltagen eine kulinarische Auswahl. Auch an Gehörschutz hat das Organisationsteam um Jürgen Vogel gedacht, dieser ist am Infopoint erhältlich.