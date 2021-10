Die Adresse ließ kurzfristig den Puls in die Höhe schnellen: In der Nacht auf Montag löste ein Brandmelder in einer Halle an der Ernst-Blickle-Straße Alarm aus.

Erst Anfang Mai hatte es auf dem Areal der früheren Holzindustrie einen Großbrand mit Millionenschaden bei der NBHX TRIM GROUP HIB Trim Part Solution gegeben.

Die Bruchsaler Feuerwehr war deshalb mit einem Großaufgebot zur Stelle. „Innerhalb von drei Stunden war der Brand im Griff“, zeigte sich am Vormittag Pressesprecher Tibor Czemmel erleichtert. Verletzt wurde niemand.

Großalarm wegen Brand in Lagerhalle in Bruchsal ausgelöst

Um 0.18 Uhr hatte der Brandmelder in einer Halle der Möller Tech Süd GmbH Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war durch ein Fenster schon ein Feuerschein zu sehen. Wegen eine möglichen Lagerhallenbrands wurde deshalb für alle Bruchsaler Abteilungen, die Führungsgruppe Bruchsal und die Drehleiter aus Bad Schönborn der Alarm ausgelöst.

Wie sich herausstellte, brannte eine kunststoffverarbeitende Maschine auf einem Podest in etwa fünf Metern Höhe. Brennende Kunststoffe tropften auf eine Maschine darunter. Da die Maschinen noch am Strom hingen, musste der Brand aus der Entfernung gelöscht werden, so Czemmel.

Lagerhalle von Möller Tech in Brand geraten – Kunststoffproduktion für Autoindustrie

In der Lagerhalle von Möller Tech in Bruchsal werden maßgeschneiderte Spritzgussteile aus Kunststoff für die Automobilbau produziert. Nach eigenen Angaben gehören Audi, BMW, Daimler, GM, Honda, Porsche, Rolls-Royce, Toyota und Volkswagen zu den Kunden.

Neben Bruchsal gibt es weitere Produktionsbetriebe von Möller Tech in Deutschland, Groß-Britannien, Rumänien, China und in den USA. Der Standort gehört zur weltweit tätigen Möller Group aus Bielefeld. Bereits seit 1937 ist das traditionsreiche Familienunternehmen in der Verarbeitung von Kunststoff tätig.

Brandursache nach Feuerwehreinsatz in Bruchsal unklar

Für weitere Löscharbeiten an der Maschine wurde die Lagerhalle vom hinzugerufenen Notdienst des Stromversorgers stromlos geschaltet. Über die Rauchabzüge in der Halle konnte der Rauch aus der Halle abziehen. Bei den Nachlöscharbeiten wurde die Maschine ausgeräumt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Auch das Dach wurde über die Drehleiter inspiziert.

Der stellvertretende Ordnungsamtsleiter Oliver Bienek machte sich vor Ort ein Bild über die Einsatzlage. Wie es zu dem Brandausbruch kam, ist noch unklar.

Zur Absicherung der Einsatzkräfte war der Rettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungswagen und der Schnelleinsatzgruppe Bruchsal, bestehend aus Malteser-Hilfsdienst und DRK vor Ort. Die Feuerwehr Bruchsal war unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Andreas Kroll mit etwa 70 Einsatzkräften bis 3 Uhr im Einsatz.