Beim Sommertagszug in Bruchsal brennt am Ende der große Schneemann

Unterwegs singen die Bruchsaler Kinder immer viele Lieder. Sie werden in den Wochen davor in den Schulen und Kitas geübt. Das beliebteste geht so:

Schtrih, Schtrah, Schtroh,

Der Summerdag isch do,

Der Summer und der Winter

Des sinn Geschwisterkinder,

Schtrih, Schtrah, Schtroh,

Der Summerdag isch do.

Schtrih, Schtrah, Schtroh,

Der Summerdag isch do,

Summerdag staab ein, staab aus,

Blost dem Winter d’Aage aus,

Schtrih, Schtrah, Schtroh,

Der Summerdag isch do.



Schtrih, Schtrah, Schtroh,

Der Summerdag isch do,

Ich hör’ die Schlüssel klinge,

Was werre sie uns bringe!

Schtrih, Schtrah, Schtroh,

Der Summerdag isch do.



Schtrih, Schtrah, Schtroh,

Der Summerdag isch do,

Roter Wein und Bretzel drein,

Auch noch ein Paar Schuhe fein,

Schtrih, Schtrah, Schtroh,

Der Summerdag isch do.