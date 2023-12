Weihnachtsmarktzeit ist Glühweinzeit. Das Heißgetränk findet reißenden Absatz. Bei der Bruchsaler Fachstelle Sucht sieht man den übermäßigen Konsum durchaus mit Sorge. Petra Müller leitet die Fachstelle in Bruchsal und weiß, warum das nicht immer harmlos ist.

Wir sehen das deshalb kritisch, weil wir wissen, dass auf Weihnachtsmärkten aufgrund der oft beschränkten Öffnungszeiten in kurzer Zeit relativ viel konsumiert wird. Und das ist ganz oft eben nicht nur Bier und Wein. Deswegen verstärkt die Polizei ja in diesen Tagen auch ihre Verkehrskontrollen. Wir sehen, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Sommer-Trendgetränke auch in warmer Form im Winter angeboten werden, etwa Hugo. Oder Glühwein mit Schuss, andere Longdrinks und Cocktails.

Was ist an dieser Entwicklung problematisch?

Petra Müller

Das spricht natürlich viele Jüngere an. Man unterschätzt leicht die hohe Alkohol-Konzentration. In diesen Getränken ist oft harter Alkohol beigemischt, der durchs Erwärmen nicht verschwindet. Das ist auch so ein Trugschluss. Und wenn man in der Kälte steht, will man es warm haben. Dann trinkt man vielleicht mehr, als man sich vorgenommen hat. Und unterschätzt die gesundheitlichen Folgen.