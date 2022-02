In Waghäusel stellen sich am 18. Februar die Kandidaten zur Oberbürgermeister-Wahl alle zusammen vor. Die Veranstaltung aus dem Rathaus wird per Livestream übertragen. Die Reihenfolge der Reden steht bereits fest.

Vor der Oberbürgermeister-Wahl in Waghäusel am 6. März kommt es am Freitag, 18. Februar, zu einer offiziellen Vorstellung der drei Frauen und drei Männer, die sich für das Amt beworben haben.

Die Veranstaltung ist im Rathaus der Großen Kreisstadt, das sich im kleinsten Stadtteil Waghäusel befindet. Ab 19 Uhr stellen sich die Kandidaten vor. Direkt dabei sein können 60 Zuhörer, das hat die Stadtverwaltung festgelegt.

Für diese begrenzte Zahl an Eintrittskarten kann man sich bis 13. Februar per E-Mail bewerben. Die Adresse dafür: ordnungsamt@waghaeusel.de; der Gemeindewahlausschuss verlost dann die Eintrittskarten. Pro Person wird ein Ticket vergeben. Die Kandidatenvorstellung wird im Internet live übertragen. Sie soll etwa zweieinhalb Stunden dauern.

Oberbürgermeister-Wahl Waghäusel: Interessierte können Fragen an Kandidaten schicken

Der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Walter Heiler hat bereits die Reihenfolge ausgelost, in der sich die Kandidaten jeweils zehn Minuten präsentieren. Demnach beginnt Claudia Sand, danach treten Markus Kretzler, Nicole Heger, Thomas Deuschle, Andreas Bohnstedt und Ruth Rickersfeld ans Mikrofon. Die jeweils anderen müssen den Raum verlassen.

Alle Fragen an die Bewerber, die nach der Vorstellung möglich sind, müssen vorher schriftlich eingereicht und bis 13. Februar in einen städtischen Briefkasten eingeworfen werden. Es gibt dafür ein Formblatt auf der Homepage oder in örtlichen Publikationen. Die Fragen werden vor der Veranstaltung vom Gemeindewahlausschuss zusammengefasst.