Drei Gelegenheiten, alle Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Waldbronn kennenzulernen, haben die Bürger der Gemeinde. Laut eines einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses wird es in jedem Ortsteil, also in Reichenbach, Busenbach und in Etzenrot, eine offizielle Bewerbervorstellung geben.

Über Einzelheiten, wie die Vorstellungsrunden genau ablaufen sollen, wird im Gemeindewahlausschuss beraten. Hierbei geht es um Redezeiten, um die Moderation, wie überhaupt um den genauen Ablauf dieser Veranstaltungen.

Die erste Bewerbervorstellung ist am Donnerstag, 28. April, ab 19 Uhr im Kurhaus vorgesehen. Getauscht wurden auf Vorschlag von Karola Keitel (Grüne) die jeweiligen Termine für Busenbach und Etzenrot. Eigentlich war der Ortsteil Busenbach für die zweite Runde vorgesehen und als letzter Ortsteil im Bunde Etzenrot.

Nun steht die zweite Runde in Etzenrot an, und zwar am Freitag, 29. April, ab 19 Uhr im Gesellschaftshaus. Am Montag, 2. Mai, ab 19 Uhr in der örtlichen Schulturnhalle dürfen sich die Kandidaten dann in Busenbach vorstellen und die Fragen der Zuhörer beantworten.

Stadtverwaltung war für zentrale Vorstellungsrunde im Kurhaus

Den Vorschlag der Verwaltung, lediglich im Kurhaus eine Übertragung der Bewerberrunde ins Internet zu ermöglichen, fand nicht die Zustimmung von CDU, Freien Wählern und den Grünen. Hubert Kuderer (Aktive Bürger) wiederum sprach sich für den Verwaltungsvorschlag aus – dies nicht zuletzt mit Blick auf die Kosten pro Übertragung von 3.500 bis 6.000 Euro.

Ähnlich sah es Jens Puchelt (SPD). Auch für ihn wäre eine Übertragung ausreichend. Der technische Aufwand für solche Online-Übertragungen ins Internet sei, einmal abgesehen von den damit verbundenen Kosten, doch recht beträchtlich, befand Hauptamtsleiter Reinhold Bayer. „Zudem brauchen wir dafür stabile Verbindungen“, fügte er an.

Die dann folgende Entscheidung des Gemeinderates lässt im Grunde alle (Online-)Möglichkeiten offen. Da heißt es: „Der Gemeinderat beschließt die Liveübertragung der Bewerbervorstellung ins Internet.“ Gestrichen wurden die ursprüngliche Einschränkung „Liveübertragung der Bewerbervorstellung aus dem Kurhaus ins Internet“. Bei den Übertragungen, betonte Kurt Bechtel (Freie Wähler), müsse ebenso die Möglichkeit gegeben sein, an die Kandidaten Fragen stellen zu können.

Neuwahl in Waldbronn wäre Ende Mai

Zeitnah, so die Anregung von Roland Bächlein (CDU), müssten nun auch Termine für Bewerbervorstellungen festgelegt werden, falls bei der ersten Wahl am 8. Mai keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten sollte. Diese Termine gibt es in der Tat noch nicht. Eine entsprechende Neuwahl wurde auf den 29. Mai terminiert.

Die Bewerbungsfrist für Kandidaten läuft noch bis zum 13. April um 18 Uhr. Bislang haben zwei Kandidaten ihren Hut in den sprichwörtlichen Wahlkampfring geworfen: Stefan Seifert (38) aus Waldbronn und Marc-Yaron Popper (46) aus Karlsruhe.