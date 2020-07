Anzeige

Aktuell läuft ein Großeinsatz der Polizei in Oppenau. Nach Angaben einer Sprecherin des Präsidiums in Offenburg suchen die Beamten nach einem bewaffneten Mann in Tarnkleidung. Auf dem Sportplatz des TuS Oppenau sammeln sich nach Informationen dieser Redaktion derzeit Dutzende Polizisten.

Die Beamten in der Stadt im Ortenaukreis sind schwer bewaffnet. Auch Rettungskräfte sind vor Ort. In einer Mitteilung erklärte das Präsidium am Sonntagmittag, dass auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz ist.

Die Polizei rät allen Personen, die sich derzeit in und um Oppenau aufhalten, sich dringend nach Hause zu begeben. Es sei noch nicht abschließend geklärt, welche Gefahr von dem Bewaffneten ausgehe.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN