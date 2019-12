„Nur“ 11,7 Millionen für Sanierungen und Umbauten für das Acherner Klinikum

Anzeige

Der Kreis wird seine Investitionen am Acherner Klinikum rigoros zusammenstreichen. Von fast 30 Millionen Euro war zunächst die Rede, die zehn Jahre vor Bezug des im Brachfeld geplanten Neubaus noch einmal in das Haus in der Josef-Wurzler-Straße fließen sollten.

Nach neuen Berechnungen werden wohl knapp zwölf Millionen reichen. Die Verwaltung wird dem Kreistag am Dienstag in seiner letzten Sitzung des laufenden Jahres ein entsprechend überarbeitetes Investitionsprogramm präsentieren.

Massive Kritik an hohen Investitionen

Demnach sind 11,71 Millionen Euro für Sanierungen und Umbauten erforderlich. In ersten Kostenschätzungen war der Kreis von 29,1 Millionen ausgegangen. Der Kreistag hatte die Verwaltung im Juli vergangenen Jahres mit einer vertiefenden Prüfung der Investitionen beauftragt. Gesetzliche, hygienische und betriebliche Gründe seien berücksichtigt, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung zu dem neuen Zahlenwerk. Nicht zuletzt Gegner der Klinikreform hatten massive Kritik an den hohen Investitionen in die aufzulassenden Standorte formuliert.

Die Reduzierung der Investitionssummen kann jedoch nicht mit Einsparungen gleichgesetzt werden, da auch Zuschüsse und Fördermittel entsprechend der Investitionen sinken werden. Gleichwohl verschafft sich der Kreis angesichts der massiv gestiegenen Aufwendungen für die Klinikneubauten auf diese Weise ein wenig Luft, bevor die Debatte über die Finanzierung der bis zu 1,3 Milliarden Euro für die große Krankenhausreform beginnt.

Auch Kosten durch strukturelle Veränderungen

Die Kosten in Achern entstehen übrigens unter anderem auch durch strukturelle Veränderungen, die von der Kreispolitik beschlossen worden waren – wie die Integration der Oberkircher Geburtshilfe, für die allein 2,4 Millionen Euro erforderlich werden. Man werde nach derzeitigem Stand unter diesem Planansatz bleiben, so die Verwaltung. Vorgesehen sind auch die Sanierung der Station 5, die noch auf dem Niveau der 80er Jahre sei, sowie des fast 60 Jahre alten Personalwohnheims, dessen Aufarbeitung nun ebenfalls mit gebremstem Schaum erfolgen wird.

Der Kreistag wird am Dienstag auch den Blick nach vorne richten und das Wettbewerbsverfahren für die Neubauten in Achern und Offenburg auf den Weg bringen, wenn er denn den Vorschlägen der Verwaltung folgt. Die regt ein Verhandlungsverfahren für die Architektenleistungen mit einem vorgelagerten nicht offenen Planungswettbewerb an. Die Arbeiten werden europaweit ausgeschrieben.

