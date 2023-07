Historisches Treffen: Nicht jeder Gast in Brenners Park-Hotel und Spa in Baden-Baden nimmt die Messing-Tafel an der Wand beim Vorbeigehen bewusst wahr. Doch es gibt Besucher des traditionsreichen Grandhotels, die einen Moment innehalten. Wer sich dem Geschriebenen widmet, wird rasch zu einer unwiderruflichen Erkenntnis gelangen: Hier weht der Hauch von Geschichte. Die Signaturen von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer auf der Metall-Tafel erinnern an das Treffen des französischen Staatspräsidenten und des deutschen Bundeskanzlers am 15. Februar 1962 in der Bäderstadt.

Grundlage für späteren Vertrag: Mit der Begegnung in Baden-Baden legten die beiden Politiker der früheren Erzfeinde nicht einmal 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Hotel an der Lichtenthaler Allee die Grundlage für den Élysée-Vertrag. Dahinter verbirgt sich der Vertrag zur deutsch-französischen Freundschaft. Die Vereinbarung wurde vor 60 Jahren in Paris unterzeichnet: am 22. Januar 1963. Knapp ein Jahr nach dem Treffen in Baden-Baden.

Erinnerung an Élysée-Vertrag: Mit den drei Modellen des Adenauer-Mercedes und zwei Modellen des französischen Citroën DS erinnert das Meeting an den bedeutenden Freundschaftsvertrag. „Die deutsch-französische Freundschaft wird im Kurpark Rad an Rad präsentiert“, sagt Meeting-Organisator Marc Culas.