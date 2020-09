Corona am Marktgraf-Ludwig-Gymnasium

Elftklässlerin an Covid-19 erkrankt: 17 Schüler und drei Lehrer in Baden-Baden müssen zu Hause bleiben

Die erste Schule in Baden-Baden schickt eine ganze Klasse wieder nach Hause. Der Grund: Eine Elftklässlerin ist an Covid-19 erkrankt. Bis zum 28. September müssen 20 Personen in Quarantäne bleiben.