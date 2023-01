Trotz eines Hüftleidens flitzt der wuschelige Rocky recht sportlich über die Wiese auf dem Buchtunger Tierhof in Sinzheim-Kartung. Bei den Mitarbeitern gilt der zehnjährige Hundesenior als Goldstück. Rocky und einige andere Hunde, Katzen und Kaninchen hoffen, dass ihre augenblickliche Bleibe nur vorübergehend ist und sie bald auf tierfreundliche Menschen treffen, die sich ihrer annehmen. Aktuell suchen 25 Katzen, 15 Hunde und sechs Kaninchen der neuen Tierhilfe aus Kartung ein neues Zuhause. 2022 wurden auf dem Buchtunger Tierhof 302 Tiere vermittelt (86 Hunde, 186 Katzen und 30 Kleintiere).

Buchtunger Tierhof bietet Schulungen für künftige Tierhalter an

Damit Mensch und Hunde sich anfreunden können, bietet der Buchtunger Tierhof an, dass interessierte Tierfreunde Hunde zum Gassigehen ausführen können. Neu ist ab diesem Jahr, dass diese Spaziergänge nur noch möglich sind, wenn Besucher vorab an einer entsprechenden Schulung auf dem Tierhof teilgenommen haben.

Was passiert, wenn ich beim Spaziergang mit dem Hund auf einen anderen Hund in Begleitung oder gar auf einen freilaufenden Hund treffe? „Die Nachfrage nach den Schulungen ist groß“, sagt Jacqueline Grimm, Leiterin des Buchtunger Tierhofes, beim Besuch. Deswegen sind die ersten drei Schulungstermine schon ausgebucht. Weitere Termine gibt es ab Februar. Auch zum Ausführen von Eseln und Ponys wird es künftig Schulungen geben.

Hund und Mensch lernen sich beim Gassigehen kennen

Die Gassitour sollte dazu dienen, dass sich Hund und Mensch gegenseitig kennenlernen. Der Mensch sollte sich auf den Hund konzentrieren, auf ihn achten, wie dieser auf bestimmte Situationen reagiert. Wenn der Hund merke, dass ihm die ganze Aufmerksamkeit gilt, schöpfe dieser Vertrauen und werde allmählich souveräner, erläutert Grimm.

Umgekehrt stellt der Mensch und potenzielle spätere Hundebesitzer fest, dass der Vierbeiner mehr als nur ein Accessoire ist, das sich ausschließlich nach den Bedürfnissen des Menschen zu richten hat. Wer dieses Zusammenspiel verstanden hat, weiß, worauf er sich bei der Aufnahme eines Schützlings des Buchtunger Tierhofes einlässt. So hofft Grimm, dass die vermittelten Tiere im neuen Zuhause auch langfristig bleiben können.

Ein Kandidat, der einen geschulten, hundeerfahrenen und kräftigen, zweibeinigen Partner am anderen Ende der Leine benötigt, ist Taylor. Im Gegensatz zu Senior Rocky ist Taylor der Jungspund auf dem Tierhof. Seinem Alter von eineinhalb Jahren entsprechend, ist sein Temperament noch lebhaft. „Er benötigt eine klare Führung“, sagt Grimm und sieht ihn am besten in einem Haushalt, in dem keine Kinder leben.

Der Rüde Smoky begrüßt Besucher auf dem Tierhof mit seinem freundlich, jugendlichen Wesen. Er ist zwar ein Mischling mit beachtlicher Schulterhöhe, der aufmerksame Wachhund schließt Menschen aber schnell in sein Herz.

Fünf Jahre ist der Mischling Benny alt und wartet schon mehr als ein Jahr auf eine Freundschaft mit einem stressfreien Herrchen oder Frauchen mit Hundeerfahrung, welches weiß, dass Benny Verlässlichkeit und klare Abläufe braucht, um artgerecht zu leben.

Trotz Katzen-Aids können Tiere recht alt werden

Merlin ist ein roter Kater. Er gehört zu den Katzen am Tierhof, die sogenanntes Katzen-Aids haben (FIV). „2022 hatten wir enorm viele FIV-Katzen zur Vermittlung“, berichtet Grimm. Für Menschen sei dies ungefährlich und die Katzen könnten trotz dieser Diagnose recht alt werden. „Alle Katzen mit FIV sind ausnahmslos kastriert“, sagt sie. Da Merlin mit FIV nur für eine reine Wohnungshaltung geeignet ist, würde er gerne mit einem Katzenkumpel zusammen leben. Hercules ist so ein echter Katzenkumpel. Die Tierhofleiterin weiß, dass die Bereitschaft, Tiere auch mit einem Makel so anzunehmen, wie sie sind, bei den meisten Menschen gering ist.

Draußen in der Natur Neues zu erkunden, das liebt die zweijährige Mira. „Eine bildhübsche Katze, erzählfreudig, anhänglich, verschmust und steht schon mal gerne im Mittelpunkt“, berichtet Jacqueline Grimm über das Sternchen im Katzenhaus.

Kaninchen wurden im Wald bei Sinzheim ausgesetzt

Aus der Familie der Kaninchen stellt Grimm die beiden Deutschen Riesen Funny und Finnie vor. Mit drei weiteren Kaninchen wurden sie im Wald bei Sinzheim ausgesetzt und von den Helfern der neuen Tierhilfe eingesammelt. Weiter freuen sich Kaninchen, Paul, Tino und Toni auf Besitzer, die es gut mit ihnen meinen.