Coronavirus: Keine Übertragung von Katze zu Mensch - aber das Tier kann sich beim Halter anstecken

Die Forschung renommierter Institute geht aktuell übereinstimmend davon aus, dass mit Corona infizierte Haustiere kaum bis gar nicht an Corona erkranken, geschweige denn daran sterben. Zu den Haustieren, die sich am ehesten beim erkrankten Tierhalter infizieren können, gehören nach aktuellen Erkenntnissen des Friedrich-Löffler-Instituts Katzen, aber auch Hamster oder marderartige Tiere wie etwa Frettchen. Hunde seien weniger betroffen. Kaninchen, Meerschweinchen, Kanarienvögel oder Wellensittiche können nach Aussage des Instituts nicht an Covid-19 erkranken und das Virus auch nicht übertragen. Dasselbe gilt nach aktuellem Stand für Pferde, Schweine, Hühner und sonstige landwirtschaftliche Nutztiere.