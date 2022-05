Der Fußverkehrs-Check hat in Baden-Baden deutliche Defizite und Behinderungen für Passanten aufgedeckt. So sollen sie behoben werden.

Dass man in Baden-Baden nicht unbedingt nur mit dem Auto unterwegs sein muss, wurde in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses deutlich. Vorgestellt wurden dort die Ergebnisse des Fußverkehrschecks und die geplanten Aktionen zum Förderpaket der Initiative Radkultur. Der von der Landesregierung unterstützte Fußverkehrscheck, an dem Baden-Baden im vergangenen Jahr teilnahm, zeigte deutlich Defizite und Behinderungen auf Fußgängerwegen in der Kurstadt auf.

Zu dieser Erkenntnis kam man nach zwei Begehungen (in Lichtental sowie zwischen Bernhardus- und Hindenburgplatz) und zwei Workshops – jeweils mit Bürgern und Vertretern der Verwaltung. Über die gewonnenen Erkenntnisse berichtete Verkehrsplanerin Annika Jung jetzt dem Bauausschuss.

Als positive Erkenntnis, so berichtete sie, habe man den hohen Fußverkehrsanteil in Baden-Baden eingestuft, doch zu den negativen Feststellungen gehörten die langen Wartezeiten an Ampeln und die oft fehlende Barrierefreiheit bei Straßenquerungen. Zur grundsätzlichen Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum werden nun 23 Maßnahmen vorgeschlagen, weitere 18 Anregungen betreffen Querungen, Kinderwege und allgemeine Sensibilisierung.

Konsequentere Kontrollen gegen Gehwegparker werden gefordert

Als ein besonderes Problem hat sich zum Beispiel das oft geduldete Gehwegparken herausgestellt, das für Fußgänger und ganz vor allem für Rollstuhlfahrer nicht selten ein großes Hindernis darstellt. Dies müsse reduziert werden, heißt es im Abschlussbericht, wobei auch Straßenumgestaltungen mit Parkplatzausweisungen – besonders in der Lange Straße und Maximilianstraße – empfohlen werden. Auch solle für die ganze Stadt eine Mindestbreite definiert werden, die auf Gehwegen für Fußgänger zur Verfügung stehen muss.

Gegen illegales Gehwegparken, so eine weitere Forderung, müsse durch Kontrollen konsequent vorgegangen werden. Gehwegbreiten werden ebenso durch Poller, Pfosten und Abfallbehälter eingeschränkt, hier sieht man weiteren Handlungsbedarf. Auch fehlende Bordsteinabsenkungen bereiten bei Straßenquerungen den Passanten einige Probleme.

Zur Verbesserung der Querungsmöglichkeiten werden unter anderem akustische Signalgeber an Ampelanlagen empfohlen. Ebenso müsse die Anlage weiterer Fußgängerüberwege geprüft werden. Grundsätzlich empfiehl Annika Jung der Stadt die Entwicklung eines Fußverkehrskonzepts. Bürgermeister Alexander Uhlig zeigte sich beeindruckt von den Ergebnissen des Fußverkehrschecks. Man müsse nun schauen, was hinsichtlich der Vorschläge kurzfristig machbar ist.

Informiert wurde im Bauausschuss auch über Möglichkeiten, eine weitere Auto-Alternative zu unterstützen. „Baden-Baden tritt in die Pedale!“ – unter diesem Motto soll an der Oos auch in diesem Jahr der Spaß am Radfahren gefördert werden. Die Stadt hat sich erfolgreich um das große Förderpaket der „Initiative Radkultur“ für die Jahre 2022 und 2023 beworben, nachdem man im vergangenen Jahr bereits mit dem „kleinen Paket“ dabei war.

Radverkehr auf dem Weg zur Arbeit soll gesteigert werden

Die „Initiative Radkultur“ des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg geht bereits in ihr zehntes Jahr. Sie bietet für interessierte Kommunen, die sich darum bewerben können, Aktionen an mit dem Ziel, den Radverkehrs-Anteil im Alltag und auf dem Weg zur Arbeit zu steigern. Dabei will man in erster Linie für Freude am „Drahtesel“ sorgen.

Um dies zu erreichen soll es am 26. Juni einen großen Radkulturtag in der Kurstadt geben mit zahlreichen Angeboten rund um das Fahrrad. Im Juli startet dann auch in Baden-Baden wieder die Radschnitzeljagd mit neuen Routen und einem Gewinnspiel.

Geplant sind auch drei Rad-Check-Termine am 29. Mai, 26. Juni und 11. September, bei denen man sein Zweirad von Experten überprüfen lassen kann. Wer sich selbst um sein Rad kümmern will, für den wird es neben dem Bahnhof noch einen weiteren Service-Punkt geben, um zum Beispiel die Reifen seines Gefährts aufzupumpen.