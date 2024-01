Ziel: Auch in einem Verwaltungsrechtsstreit bietet sich mitunter ein Güteverfahren vor einem dazu bestimmten und dafür ausgebildeten Güterichter an. Im Unterschied zu einem herkömmlichen Gerichtsverfahren, das in der Regel mit einer richterlichen Entscheidung endet, setzt ein Güteverfahren auf eine einvernehmliche Lösung eines Interessenkonflikts.

Ablauf: Basis eines Güteverfahrens ist die Mediation, das heißt ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, in dem die Beteiligten mithilfe eines Güterichters freiwillig und eigenverantwortlich anstreben, ihren Konflikt einvernehmlich beizulegen. Eine Mediation eignet sich unter anderem für Konflikte, die über die für den Rechtsstreit relevanten Positionen hinausgehen. Oder für Streitigkeiten, in denen alle Beteiligten an einer möglichst schnellen und endgültigen Lösung interessiert sind. Die Güteverhandlung ist nicht öffentlich. Ein Güterichter hat keine Entscheidungsbefugnis.

Dauer: Während eines Güteversuchs soll das streitige gerichtliche Verfahren ruhen. Bei einer gütlichen Einigung eines Konflikts gibt es regelmäßig auch eine Regelung, um das streitige Verfahren zu beenden. Jeder Beteiligte kann das streitige Verfahren wieder anrufen, wenn in der Güteverhandlung keine Einigung gelingt.