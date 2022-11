Weltweite Kampagne

Orangene Bänke in Baden-Baden als Zeichen gegen Gewalt an Frauen aufgestellt

Auch in diesem Jahr schließt sich der Zonta Club Baden-Baden gemeinsam mit Kooperationspartnern wie der Stadt Baden-Baden der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ vom 25. November bis 10. Dezember an.