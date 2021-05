Polizei warnt vor Corona-Schockanrufen in Baden Baden

Aktuell machen im Raum Baden-Baden Schockanrufe die Runde und sorgen bei den Betroffenen für Aufregung. Das gab das Polizeipräsidium Offenburg in einer Pressemitteilung bekannt.

An der Strippe melden sich angebliche Ärzte, die den Angerufenen weismachen wollen, dass ein naher Verwandter mit Corona-Symptomen auf der Intensivstation liegen und schnellstens Medikamente aus dem Ausland benötigen würde, die hochwertig und teuer seien.

Die Betrüger zielen allerdings nur darauf ab, die auserwählten Opfer unter Druck zu setzen und ihnen Geld aus der Tasche zu locken.

Frau in Appenweier wollte 20.000 Euro abheben

Nachdem am Vormittag überwiegend der Raum Baden im Fokus stand, sind nun auch andere Orte, wie Ötigheim, Bühl, Achern, Appenweier und auch Offenburg betroffen.

In Appenweier konnte der Betrüger am Telefon am späten Mittwochvormittag eine über 80-jährige Frau dazu überreden, eine örtliche Bankfiliale aufzusuchen, um dort 20.000 Euro abzuheben. Als Vorwand wurde ein Angehöriger vorgeschoben, der angeblich sterbenskrank in einem Krankenhaus liegen und dringend teure Medikamente benötigen würde.

Der Bankmitarbeiter erkannte allerdings den mutmaßlich betrügerischen Hintergrund und verständigte die Polizei. So konnte verhindert werden, dass ein hoher Geldbetrag in die falschen Hände gelangte.

Ferner kursieren derzeit, ebenfalls im Bereich Baden-Baden, Anrufe falscher Polizeibeamter, die von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichten und die Vermögensverhältnisse überwiegend von Lebensälteren auskundschaften wollen, so das Polizeipräsidium.

Auch hier verfolgen die Gauner das gleiche Ziel, an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Im Verlauf des geschickt geführten Gesprächs wird in den meisten Fällen vorgegaukelt, dass ein vermeintlicher Polizeibeamter vorbeikommen wird und die Wertgegenstände sicher aufbewahren würde.

Bislang sind der Polizei noch keine Fälle bekannt, bei denen es zu einer Übergabe von Geld oder Wertsachen gekommen ist.