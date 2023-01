„Baden-Baden lebt“: Neues Festival auf der Fieser-Brücke

Die Bäderstadt ist bekannt als ein Ort für Show, Glanz und Glamour. Auch im neuen Jahr ist der Veranstaltungskalender prall gefüllt.

Dafür sorgen die Vereine, das Theater, die Museen sowie viele andere Kultureinrichtungen und Kulturveranstalter. Wir stellen einige Höhepunkte aus dem Jahresprogramm vor.

Menschmaschinen im Museum

Im Museum Frieder Burda können Besucher noch bis zum 30. April beweglichen, sprechenden und lernenden Menschmaschinen begegnen. „Transformers“ heißt die Ausstellung.

Dabei stehen Meisterwerke der Sammlung Frieder Burda im Dialog mit künstlichen Wesen. Vom 13. Mai bis 8. Oktober heißt es „Der König ist tot, lange lebe die Königin“.

Das Museum erinnert damit an eine Ausstellung der US-amerikanischen Sammlerin Peggy Guggenheim im Jahr 1943. Die präsentierte damals als eine der ersten bahnbrechenden Ausstellungen ausschließlich Werke von Künstlerinnen. Das Projekt im Museum an der Lichtentaler Allee versammelt ebenfalls 31 weibliche zeitgenössische Positionen zu einer Ausstellung.

Kurhaus wird zum Jazz-Club

Vom 16. bis 18. März wird der prachtvolle Bénazetsaal des Kurhauses zum Jazz-Club. Bei der 15. Auflage von Mr. M’s Jazz Club empfängt Impressario Marc Marshall mit seiner All Star Band Künstler wie Joo Kraus, Laila Biali und Peter Fessler.

Apropos Marc Marshall: Am 6. Oktober folgt die zweite Auflage der neuen Reihe „Marc Marshall & Friends“. Dann empfängt der Baden-Badener Sänger und Entertainer Freunde zum Talk und zum gemeinsamen Musizieren.

Die Frau ohne Schatten

Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker präsentieren eine Neuinszenierung der Oper „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss bei den Osterfestspielen (1. bis 10. April) im Festspielhaus Baden-Baden.

Vom 3. bis 5. Februar ist Deutschlands größtes Opernhaus, das vor 25 Jahren in Betrieb ging, Schauplatz des Takeover-Festivals. Mit dem neuen Format sollen vor allem junge Zielgruppen angesprochen werden.

Im Festivalkalender stehen zudem unter anderem die Pfingstfestspiele (27. Mai bis 4. Juni), die Sommerfestspiele (30. Juni bis 9. Juli) und die Herbstfestspiele (18. bis 26. November).

Wein- und Gourmetfestival

Vom 19. bis 21. Mai wird die Bäderstadt zum Treffpunkt von Gourmets und Weinliebhabern. Das Wein- und Gourmetmagazin Falstaff präsentiert im Kongresshaus mehr als 150 Topwinzer mit ihren Spitzenweinen.

Dazu kredenzen Starköche kulinarische Köstlichkeiten. Mit der Einbindung von Restaurants, Hotels und Museum soll die ganze Stadt drei Tage lang zur Genussmeile werden.

Festival auf der Brücke

Premiere feiert das „Baden-Baden lebt Festival“ auf der Fieser-Brücke, der zentralen Verbindung zwischen Altstadt und dem Kurviertel. Die dreitägige Veranstaltung vom 16. bis 18. Juni richtet sich vor allem an junges Publikum.

Bei dem neuen Format auf der sanierten Brücke steht ein Mix aus Hip-Hop, Jazz und Rhythm and Blues im Mittelpunkt. Das Festival soll künftig jährlich stattfinden.

Open Airs im Sommer

Flanieren und Genießen: Dazu bieten die Baden-Badener Sommernächte vom 29. Juni bis 2. Juli im Kurgarten vor dem Kurhaus Gelegenheit.

Ab dem 15. Juli bis zum 3. September wird der Kurgarten bei „Kunst findet Stadt“ zudem wieder Schauplatz für die Präsentation von Werken eines Künstlers beziehungsweise einer Künstlerin.

Ein Glanzpunkt im Sommer-Kalender ist am 29. Juli die Philharmonische Parknacht mit dem Orchester Baden-Badener Philharmonie in der Lichtentaler Allee. Vom 25. August bis 3. September lädt Baden-Baden außerdem zum Kurpark-Meeting in den Kurgarten.

Kurgarten wird Automuseum

Baden-Baden ohne Oldtimer-Meeting, das ist nicht vorstellbar. Die 46. Auflage gibt es vom 7. bis 9. Juli im Kurgarten und in der Kaiserallee. Zugelassen sind Fahrzeuge bis zum Baujahr 1976.

Im Jahr 1976 fand auch das erste Meeting statt, damals mit 35 historischen Autos und rund 1.000 Besuchern. Mittlerweile präsentiert das Meeting rund 350 Fahrzeuge.

New Pop und Tanz-WM

Zwei Klassiker: Das New Pop Festival (14. bis 16. September) mit Konzerten im Kurhaus, dem Theater und im Festspielhaus ist einer. Dann wird Baden-Baden zur „New Pop City“.

Am 14. Oktober werden zudem im Kurhaus Tanz-Weltmeister in der „Kür Standard“ ermittelt. Tanzwettbewerbe haben in der Bäderstadt Tradition. Im Jahr 1913 fand in Baden-Baden das deutschlandweit erste internationale Tanzturnier statt.

Filmstars und Budenzauber

Unter neuem Namen geht ein Klassiker seit dem vergangenen Jahr an den Start. Aus dem Fernsehfilmfestival, seit 1989 alljährlich im November im Kurhaus zu Gast, wurde die TeleVisionale.

Das wichtigste Festival für den deutschsprachigen Fernsehfilm widmet sich seither auch Serien.

Auch Filmstars werden erwartet: vom 27. November bis 1. Dezember. Der Termin für den nächsten Christkindelsmarkt steht ebenfalls schon fest: vom 30. November bis 6. Januar.